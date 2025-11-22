СМИ: лидеры ЕС могут в ближайшее время приехать к Трампу для переговоров по Украине

Евросоюз из последних сил пытается найти стул за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта. Так, по данным Sky News, лидеры европейских стран могут приехать на следующей неделе в Вашингтон для обсуждения плана администрации президента США.

В их числе президент Франции Макрон и премьер Италии Мелони. При этом телеканал отметил, что премьер-министр Великобритании Стармер вряд ли приедет в США в преддверии бюджетного послания, которое будет представлено правительством королевства 26 ноября. Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план Трампа.