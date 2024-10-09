Эксперты объяснили, по каким индикаторам определяют экономический рост страны

Экономический рост - залог развития страны. Источник увеличения благосостояния и улучшения качества жизни людей.

Но что является наиболее важным - темпы экономического роста или его качество. Существуют ли в принципе какие-то индикаторы его определения. На эти вопросы ответили эксперты в студии ток-шоу "Экономическая среда".

Большинство экспертов отмечают, что важным элементом все же является качество. Когда экономика становится технологически емкой, она находится на самоподдерживающем уровне экономического роста. Также вне зависимости от внешних условий экономику тянут и внутренние факторы.

Показателей макроэкономического сбалансирования существует много. Это и сальдо платежного баланса, и инфляция. Кстати, не может быть устойчивого экономического роста без долгосрочной низкой инфляции. Дмитрий Мурин, начальник Главного управления монетарной политики экономического анализа Национального банка Республики Беларусь

Первый заместитель министра экономики Андрей Картун добавил, что сюда же относятся и запасы готовой продукции. Это тоже является индикатором, когда продается все, что производится экономикой. "Если ситуация будет противоположной, при которой запасы будут составлять 300 или 500 % среднемесячного производства, то это говорит о низком качестве экономического роста. Это просто работа на склад, из-за этого происходит "вымывание оборотки", как следствие, ухудшаются финансовые результаты. Они, к слову, тоже являются индикатором", - объяснил он.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Хорошими являются индикаторы инновационной производимости продукции. Комитет предоставляет данные по доле в экспорте производства отраслей высокотехнологичной продукции, это характеризует качество белорусской экономики. Мы говорим о том, что в Республике Беларусь углубили переработку настолько, что сегодня в стране более 40 % высокотехнологичных и среднетехнологичных сфер производят продукцию на экспорт, а это и есть качественное развитие.

Она также напомнила и о финансовых результатах, обеспеченности собственными оборотными средствами, ликвидности активов, динамике располагаемых доходов населения (косвенный индикатор) - все это является показателями экономического роста.

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Промышленность и торговля - какие еще отрасли в Беларуси внесли наибольший вклад в рост экономики Беларусь живет в непростое время - в условиях несправедливого и незаконного санкционного давления, поэтому развитие экономики является одним из ключевых приоритетов 09.10.2024 21:55