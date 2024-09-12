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3-5 % в год: представитель Нацбанка назвал оптимальный уровень инфляции для Беларуси
Инфляция - экономическая категория. Может ли она быть связана с экономическим ростом, ведь дилетанты очень часто считают, что ее наличие - это очень плохой показатель.
Какой уровень инфляции необходимо поддерживать в Беларуси для обеспечения устойчивого экономического роста и финансовой стабильности. На этот вопрос ответили начальник Главного управления монетарной политики экономического анализа Национального банка Беларуси Дмитрий Мурин и председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.
Дмитрий Мурин:
Для каждого из нас важен уровень дохода, но еще более важно, какую сумму мы получаем. Желательно, чтобы за нее мы могли покупать, как минимум, одно и то же количество товаров и услуг. Но инфляция влияет, прежде всего, именно на доходы, это считается отрицательным состоянием с социальной точки зрения. Но не нужно забывать о том, что текущие доходы - это только данный момент, а люди еще любят откладывать, сберегать. И здесь инфляция выступает, на мой взгляд, более важным фактором сбережений, так как при высокой население будет тратить, сберегать уже не получится. Это может привести к потере важнейшего источника развития экономики и инвестиций.
Инна Медведева дополнила слова Дмитрия: "Когда инфляция невысокая, то тот же экспортер понимает, как будет действовать на протяжении ряда лет. Для него становится понятно, как формировать свой бизнес-план, план стратегии развития".
Рост инфляции находится в очень хорошем ритме. Он составил за август 3,8 % по сравнению с декабрем 2023 года. И это притом, что инфляция, по решению правительства Беларуси, должна составить 4,6 % в сентябре 2024 года к декабрю 2023-го.
Дмитрий Мурин также сказал, что оптимальная цифра с точки зрения инфляции должна быть в пределах 3-5 %. Это объясняется тем, что Беларусь - страна развивающаяся, и ориентироваться на цифры, характерные для уже развитых стран, где 1,5-2 % инфляции считаются нормой, мы не можем.
Какие отрасли в Беларуси внесли наибольший вклад в рост экономики. Что такое индикаторы экономического роста. И как белорусы оценивают уровень экономического развития. Смотрите об этом в "Экономической среде".
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