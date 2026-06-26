Поисковые отряды Могилевщины поднимают бомбардировщик 1941 года

Сохранить историческую правду, установить новые (до этого неизвестные) страницы Великой Отечественной войны - главный лейтмотив вахты памяти поисковиков и военных. В Могилевской области они работают на местах былых сражений, проводят раскопки.

Бобруйский район. Леса вблизи поселка Сычково. Именно они стали местом дислокации для поисковой экспедиции. По информации очевидцев, в годы Великой Отечественной войны здесь был сбит советский бомбардировщик.

Речь идет о событиях 1941-го. Начало обороны. Тогда на борьбу с немецкими войсками были брошены все силы: пехота, артиллерия, авиация

Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру":

"28 июня 1941 года взят Бобруйск немцами, тут 3-я и 4-я танковые дивизии вермахта из группы генерала Гудериана начали наводить переправы через Березину для того, чтобы продвигаться на Могилев. Командование Западного фронта подняло все тяжелые бомбардировщики, которые были на то время в их распоряжении. Сейчас мы работаем по подъему самолета, который был сбит немецким истребителем".

Первые же раскопки принесли результаты. Многочисленные фрагменты экипировки бойцов, их останки, обшивка двигателя. Поисковики уверены, что они нашли место гибели экипажа.

Руководитель поискового отряда "Обелиск" г. Бобруйска:

"Вероятнее всего, он был сбит, при падении, может быть, взорвался в воздухе и рассыпался. Разлет очень большой. Приходится по крупицам, осколочкам выскребать каждый фрагмент самолета. Мы не можем забыть эти подвиги, мы должны установить имя каждого героя".

К поисковой экспедиции присоединились и участники Международного молодежного проекта "Дорогами памяти и славы". Для каждого из них это не только возможность прикоснуться к истории, но и дань памяти.

Поисковая экспедиция продолжится. По найденным деталям историкам предстоит определить модель самолета, изучить журналы боевых действий и установить имена погибших.