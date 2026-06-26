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Руслан Варанков выступил с заявлением в связи с созывом Беларусью срочного заседания Совбеза ООН
В самое ближайшее время состоится заседание Совбеза ООН по вопросу атаки украинского БПЛА на белорусский автобус. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков.
"В связи с террористической атакой на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, преимущественно детей, в Брянской области Российской Федерации 17 июня Республика Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о созыве срочного заседания Совета", - отметил он.
"Хотел бы отметить, что в настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности. Наше обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совбеза Российской Федерацией. В соответствии с временными правилами процедуры Совбеза ООН заседание состоится в ближайшее время. Белорусская сторона намерена использовать трибуну этого уставного органа ООН, чтобы безотлагательно и в полном объеме донести до мирового сообщества свое видение произошедшего", - подчеркнул официальный представитель МИД.
"Мы будем настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные - уходить от ответственности. Республика Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах", - говорится в заявлении.
В ходе предстоящего заседания белорусская сторона также привлечет внимание Совета Безопасности к недавним заявлениям руководства Украины, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси, включая объекты критической инфраструктуры. Подобная риторика не только грубо попирает основополагающие принципы международного права, но и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности, заявили во внешнеполитическом ведомстве.