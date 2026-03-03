Глава МИД Никарагуа об отношениях с Беларусью: За последние годы развитие идет по экспоненте

Двусторонние отношения между Беларусью и Никарагуа продолжают укрепляться шаг за шагом, опираясь на исторические связи и взаимный интерес к расширению торговли и технологий. Об этом заявил министр иностранных дел Никарагуа Вальдрак Джентске в "Актуальном интервью", подчеркнув экспоненциальный рост в последние годы.

"Это отношения, которые укрепляются постоянно, шаг за шагом. В особенности после возвращения к власти правительства Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо в 2007 году. Но наши отношения уходят корнями в историю и начинаются где-то с 1980-х годов. Беларусь, когда была в составе Советского Союза, имела особую связь с Никарагуа", - отметил глава никарагуанского МИД.

Особое место в истории сотрудничества занимают поставки белорусской техники. "Для нас приятно вспомнить тему про трактора BELARUS, которые в 1980-е стали толчком для развития сельскохозяйственных работ в полях. И наши студенты учились в Беларуси. В основном это касалось инженерных и сельскохозяйственных направлений", - обозначил он.



"Есть такое понятие, как тенденция к сильному позиционированию белорусской техники в Центральноамериканском регионе. Я веду речь о позиционировании не конкретной марки, а того, что белорусская технологическая продукция хорошо знакома в Никарагуа с 1980-х годов. К ней хорошо относятся, и это способствует продвижению и усилению этого эффекта позиционирования".

По его словам, современное партнерство давно вышло за рамки одной отрасли: "В новом подходе, преимущественно после 2007 года, мы начали усиливать эти взаимоотношения".

Темой тракторов тут не ограничились. "Коммерческие, торговые отношения с Беларусью охватывают массу разных областей деятельности: лекарства, технологии и, конечно, грузовики, трактора. Есть еще одна тема, о которой не сильно много говорится, но основой экономического взаимодействия является банковская тематика. В этой области тоже есть контакты", - рассказал министр.

Особый потенциал он видит в пищевой промышленности, где Беларусь может поделиться опытом. "Мы также смогли посмотреть и попробовать в Беларуси огромное количество восхитительных молочных и мясных продуктов. Отмечу, что Никарагуа тоже является производителем молочной продукции. И в этой области мы могли бы сотрудничать. Но уровень переработки у вас очень высокий. Там получается на выходе масса разных готовых продуктов, в отличие от нас. Мы находимся только на базовом уровне переработки. И зачастую мы экспортируем сырье. И вот как раз в этой разнице уровня развития находится тот элемент возможностей для взаимодействия наших стран в области обеспечения пищевой продукции. Мы могли бы взаимодействовать по освоению ваших технологий. Или даже создать в нашей стране условия для того, чтобы белорусское предприятие здесь обосновалось и производило молочную продукцию", - отметил политик.

Он обозначил, что в Никарагуа производят кофе, мясо, табак и другие продукты, которые могли бы быть интересны Беларуси. "Я думаю, что размеры наших стран дают нам возможность увеличить товарооборот. Проблема здесь только в большом расстоянии. Но тут как раз частным предприятиям карты в руки. Пусть они идентифицируют эти сложности и ищут подходы к тому, как это решить. Нужно смотреть на возможности, которые есть не только между Беларусью и Никарагуа, но и для регионов, которые нас окружают. У вас евразийский рынок, у нас центральноамериканский, который основан на системе интеграции центральноамериканских стран. И это фактор, который может усилить наше взаимодействие, способствовать его развитию", - добавил Вальдрак Джентске.