Головченко: Использование цифрового белорусского рубля открывает ряд преимуществ

Одна из главных задач для Нацбанка в ближайшие годы - выход на параметры инфляции, предусмотренные пятилетней Программой социально-экономического развития, не выше 5 %. В 2026 году в прогнозе - 7 %.

Но регулятор будет принимать все необходимые меры по снижению базовой инфляции к концу года до 5 %, как того требует Президент. Об этом 27 февраля заявил глава Нацбанка в Овальном зале Дома правительства.

Роман Головченко представил доклад об итогах работы за минувший год и обозначил перспективные задачи. Среди них - рост финансирования эффективных инвестпроектов и прирост объема инвестиционного финансирования за пятилетку как минимум в полтора раза, рост доли депозитов на срок выше трех лет, содействие продвижению экспорта, внедрение современных цифровых технологий в финансовой сфере.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Движемся по пути внедрения цифрового белорусского рубля. Уже реализованы мероприятия по разработке специализированного программного обеспечения и подготовке нормативно-правовой базы. Использование цифрового белорусского рубля открывает ряд преимуществ для граждан и бизнеса, включая сокращение издержек на трансграничные платежи, возможность использования смарт-контрактов для автоматизации расчетов. Внедрение цифрового рубля повысит технологический суверенитет платежной системы и создаст дополнительные возможности для осуществления платежей в цифровых национальных валютах дружественных стран".