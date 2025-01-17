Головченко подвел итоги работы экономики Беларуси в 2024 году - ВВП составил 4 %

Экономика в 2024 году сработала выше прогноза.

В программе социально-экономического развития Беларуси ВВП на старте 2024 года определили с ростом в 3,8 %. А фактическая цифра составила 4 %. Об этом заявил премьер Роман Головченко, подводя итоги работы экономики за 12 месяцев.

Темпы у нас выше среднемировых. Причем с хорошим плюсом сработали все отрасли. Так, объем промышленного производства - плюс почти 5,5 %. Розничный товарооборот прибавил почти на 12 %, а по общепиту на 11 %. Это значит, что росли и доходы. Они позволили белорусам больше покупать товаров в магазинах и чаще ходить в кафе. И эти доходы не съедала инфляция.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"При задаче 6 % фактическая инфляция составила 5,2 %. Помимо ВВП очень важным показателем роста экономики являются инвестиции и их структура. При задаче в 103,9 % инвестиции составили 108 %".