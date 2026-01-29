Головченко: Рост ресурсной базы позволил банкам закрыть потребности экономики в финансовых ресурсах

Ценообразование в Беларуси управляемо и находится на постоянном контроле. К концу 2025 года удалось замедлить интенсивность инфляционных процессов и нивелировать влияние внешних факторов. Об этом говорили 29 января на расширенном заседании правления Национального банка.

Основа для поддержания базовой инфляции в нынешнем году на уровне 5 % сформирована. Такие темпы необходимы в первую очередь для планирования долгосрочных инвестиций.

Деньги должны работать вдолгую, а значит инвестировать нужно в новое оборудование и технологии, которые дадут рынку новые высокотехнологичные товары. Банковский сектор готов активно участвовать в поддержании рублем эффективных проектов. На заседании правления отмечалось, что за 2025 год удалось улучшить условия кредитования предприятий.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

"Средние рыночные ставки по рублевым кредитам юридических лиц в декабре 2025 года составили 1,7 % годовых, что ниже декабря 2024 года. В свою очередь, по инвестиционным кредитам ставки складывались еще на более комфортном уровне, в среднем на 2-2,5 % ниже ставок по прочим кредитам реальному сектору. Соответственно, рост ресурсной базы позволил банкам закрыть потребности экономики в финансовых ресурсах".

Так, инвестфинансирование за 2025 год увеличилось в 1,5 раза, а потребительское - выросло на треть. В приоритете остаются займы на "Родныя товары".

Хорошая кредитная база создается именно депозитами - здесь за 2025-й наблюдается существенный прирост. Выгодные процентные ставки и общая сумма сбережений в банках достигла 15 млрд рублей.

Речь идет о срочных вкладах до 1 года. Их рост - в полтора раза по сравнению с 2024-м. При этом долгосрочные депозиты тоже прибавили до 11 млрд рублей. То, что белорусы сберегают в своих рублях, это лучшее подтверждение ценовой и финансовой стабильности на рынке.

В 2025 году турбулентность по стоимости сезонных овощей и фруктов сказалась на инфляции, а еще и выросшие цены на какао-бобы, и как следствие подорожавшая кондитерка. Прибавили в цене мясо и молоко. По сути, инфляцию утяжелили примерно 20 товарных позиций. Что касается 2026 года, Нацбанк заверяет: старт достаточно неплохой.

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"По нашим оценкам, если ничего не произойдет, то мы перед собой задачу ставим 7 % на этот год, с учетом тех же внешних рисков, которые еще не реализовались".

Что касается ставки рефинансирования, регулятор ее пересматривать пока не планирует, а дальше все будет зависеть от внутренних и внешних условий. Подушка безопасности - золотовалютные резервы Беларуси, которые укрепляются. Рекордные цифры по 2025 году (почти 14,5 млрд долларов) прибавляют и на старте 2026-го.

Александр Егоров, первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

"Мы видим по-прежнему рост золотовалютных резервов, это очевидно за счет переоценки золота. Но, тем не менее, на внутреннем валютном рынке мы видим сбалансированную ситуацию. то есть нет ни чистой покупки, ни чистой продажи. Золото переоценивается, но надо всегда к этому подходить взвешенно: сегодня золото выросло в цене, завтра цена упадет. Поэтому значительную долю резервов должны составлять активы, в том числе, которые меньше подвержены различным рыночным колебаниям".