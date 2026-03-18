Горлов: Белорусская продукция сельского хозяйства продается в 117 стран мира

Фото БЕЛТА

Экспорт белорусской сельхозпродукции отличается широкой географией и включает 117 стран мира. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщает БЕЛТА.

Юрий Горлов обратил внимание на широкую географию белорусского экспорта. Основным рынком сбыта отечественной сельхозпродукции является Российская Федерация. Кроме того, продукция из Беларуси пользуется спросом на рынках Азии и Африки. Вместе с тем Минсельхозпрод не останавливается на достигнутом и ищет новые рынки сбыта.

"Отдельные товары мы продаем даже в Соединенные Штаты Америки. Мы не так давно открыли для себя Алжир, куда продаем наше сухое цельное молоко. Эта страна импортирует порядка 500 тыс. т сухого цельного молока, и для нас это действительно перспективный рынок, на котором мы в данный момент работаем", - сказал Юрий Горлов.