Горлов: Белорусская продукция сельского хозяйства продается в 117 стран мира
Экспорт белорусской сельхозпродукции отличается широкой географией и включает 117 стран мира. Об этом по итогам доклада главе государства заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, сообщает БЕЛТА.
Министр отметил, что белорусская продукция сельского хозяйства продается в 117 стран мира: "Надо сказать, что на достигнутом мы не останавливаемся и расширяем наши позиции".
Юрий Горлов обратил внимание на широкую географию белорусского экспорта. Основным рынком сбыта отечественной сельхозпродукции является Российская Федерация. Кроме того, продукция из Беларуси пользуется спросом на рынках Азии и Африки. Вместе с тем Минсельхозпрод не останавливается на достигнутом и ищет новые рынки сбыта.
"Отдельные товары мы продаем даже в Соединенные Штаты Америки. Мы не так давно открыли для себя Алжир, куда продаем наше сухое цельное молоко. Эта страна импортирует порядка 500 тыс. т сухого цельного молока, и для нас это действительно перспективный рынок, на котором мы в данный момент работаем", - сказал Юрий Горлов.
Говоря о новых рынках сбыта, он отметил, что Беларусь продает сухое обезжиренное молоко в Бангладеш. Кроме того, отечественная молочная продукция поставляется и в Малайзию.