Индия ускоренно выводит золотые запасы из зарубежных стран
Автор:Редакция news.by
Резервный банк Индии в ускоренном режиме репатриирует свои запасы золота из зарубежных хранилищ.
Индийские экономисты называют ряд причин для перераспределения золота, в том числе это и риск заморозок активов, угроза которого появилась после инцидента с российскими активами в 2022 году. На ускорение процессов репатриации золота повлиял и ближневосточный конфликт.
В конце апреля Всемирный золотой совет сообщал, что рост инвестиций индийских компаний в этот металл вырос на 52 % в годовом исчислении и достиг 82 т золота.