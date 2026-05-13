Индия ускоренно выводит золотые запасы из зарубежных стран

Резервный банк Индии в ускоренном режиме репатриирует свои запасы золота из зарубежных хранилищ.

Индийские экономисты называют ряд причин для перераспределения золота, в том числе это и риск заморозок активов, угроза которого появилась после инцидента с российскими активами в 2022 году. На ускорение процессов репатриации золота повлиял и ближневосточный конфликт.

В конце апреля Всемирный золотой совет сообщал, что рост инвестиций индийских компаний в этот металл вырос на 52 % в годовом исчислении и достиг 82 т золота.

