Из-за бесхозяйственности? Почему в Осиповичском лесхозе оказалось испорчено 40 кубометров древесины

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В Осиповичском опытном лесхозе выявлены серьезные нарушения в учете и хранении древесины. Согласно данным системы ЕГАИС, на балансе числятся дрова, однако по лесорубочному билету большая часть древесины должна была быть деловой.

Контролеры отправились на место, чтобы разобраться в причинах расхождения данных.

В Гродянском лесничестве Осиповичского лесничества заготовку древесины проводили три года назад - убирали опасные для линии электропередачи деревья. Вроде бы цель благородная, но в итоге это стало очередным примером бесхозяйственности - из-за длительного хранения вся деловая древесина пришла в негодность.

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Александр Понкратов, замначальника управления КГК Могилевской области:

"По предварительным подсчетам, здесь образовалась недостача порядка 60 кубометров древесины, плюс около 40 кубометров деловой древесины испорчено. За три года хранения под воздействием атмосферных осадков и других природных факторов древесина была поражена грибами и вредителями. Теперь она пригодна только на дрова".

В результате бесхозяйственности лесхоз понес убытки почти на 2 тыс. белорусских рублей, хотя лесничество могло прилично заработать.

Также Александр Понкратов добавил, что изначально работу принимали лесничество и другие должностные лица. Работу вел предприниматель, который оказывал услуги лесхозу по заготовке. Лесхоз просто не досмотрел, что часть древесины до сих пор не распилена. "А что касается порчи древесины, то виноваты те лица, которые отвечают за эту лесосеку. Соответственно, они будут установлены, а материалы по окончанию проверки будут переданы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки", - заявил он.