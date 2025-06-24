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Качество под защитой в ЕАЭС - как внедрение маркировки защищает потребителей от подделок
Молочная продукция из Беларуси давно признана эталоном качества и дома, и за рубежом. Но именно за это ее стали массово подделывать.
Теперь ситуация изменилась, на страже подлинности стоит уникальная система "Электронный знак". Ее разработчик - компания-резидент Парка высоких технологий. Цель проекта - сделать рынок Евразийского экономического союза честным и защитить потребителей.
Белорусская продукция уже давно не нуждается в рекламе. Молоко, сыр, колбаса - в тележках покупателей как в Беларуси, так и в 70 странах мира. На территории ЕАЭС товары с полок белорусских магазинов уходят как горячие пирожки.
Более 2 тыс. наименований цельномолочной продукции, около 40 видов масла, порядка 480 видов сыров - ассортимент впечатляет всех.
Ольга Скриган, начальник отдела маркетинга ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":
"Вся белорусская продукция (могу ответить за всех наших конкурентов) абсолютно натуральная. Производится из натурального молока, мы стараемся добавлять только настоящие компоненты: натуральные фрукты, добавки, качественные закваски".
От выбора мороженого в магазинах глаза и вовсе разбегаются. Чего стоит последняя новинка - нашумевшее сырное мороженое. Популярность и качество иногда оборачивались и против нас. Появлялись те, кто не хотел играть по-честному. Страдал наш экспортный имидж.
"Наши белорусские товары очень любили подделывать, особенно в Российской Федерации. Это повсеместно отслеживалось. И были проблемы, когда останавливали целые партии молочной продукции, их поставки из-за того, что были вопросы подлинности, - отметил директор IT-компании Максим Ефимович. - В России любят продавать под видом белорусских брендов те или иные товары, и маркировка решает данную проблему".
Чтобы защитить белорусский бренд, была внедрена система цифровой маркировки. Теперь каждая единица товара получает уникальный DataMatrix-код. Его может отсканировать каждый в любом государстве союза в приложении "Электронный знак".
Информация о товаре хранится в едином каталоге. Эти данные автоматически доступны в других странах союза. Так создается общий рынок доверия, где подделка теряет шанс на выживание. Ведь это контроль логистики, сроков хранения и даже экологии упаковки.
Максим Ефимович:
"Маркировка предусматривает возможность работы в странах ЕАЭС, в первую очередь это Российская Федерация, Республика Беларусь, подтягивается Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Но пионерами в этом были Россия и Беларусь. Россия выпустила систему "Честный знак", Беларусь создала свою национальную уникальную систему "Электронный знак".
От также отметил, что системы синхронизируются и позволяют обмениваться кодами между странами.
Маркировка уже применяется для молочных, мясных, обувных и других групп товаров на 150 предприятиях, но цифра будет расти. Так что подделывать товар будет не просто сложно, а бессмысленно. Потому что покупатель умеет проверять, а производитель может защититься.