Качество под защитой в ЕАЭС - как внедрение маркировки защищает потребителей от подделок

Молочная продукция из Беларуси давно признана эталоном качества и дома, и за рубежом. Но именно за это ее стали массово подделывать.

Теперь ситуация изменилась, на страже подлинности стоит уникальная система "Электронный знак". Ее разработчик - компания-резидент Парка высоких технологий. Цель проекта - сделать рынок Евразийского экономического союза честным и защитить потребителей.

Белорусская продукция уже давно не нуждается в рекламе. Молоко, сыр, колбаса - в тележках покупателей как в Беларуси, так и в 70 странах мира. На территории ЕАЭС товары с полок белорусских магазинов уходят как горячие пирожки.

Более 2 тыс. наименований цельномолочной продукции, около 40 видов масла, порядка 480 видов сыров - ассортимент впечатляет всех.

Ольга Скриган news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c38b0e-5bbf-4846-8b47-9009caada63b/conversions/e5f3cc71-c538-4939-b717-5a51e1c6345a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c38b0e-5bbf-4846-8b47-9009caada63b/conversions/e5f3cc71-c538-4939-b717-5a51e1c6345a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c38b0e-5bbf-4846-8b47-9009caada63b/conversions/e5f3cc71-c538-4939-b717-5a51e1c6345a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39c38b0e-5bbf-4846-8b47-9009caada63b/conversions/e5f3cc71-c538-4939-b717-5a51e1c6345a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Скриган, начальник отдела маркетинга ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат":

"Вся белорусская продукция (могу ответить за всех наших конкурентов) абсолютно натуральная. Производится из натурального молока, мы стараемся добавлять только настоящие компоненты: натуральные фрукты, добавки, качественные закваски".

От выбора мороженого в магазинах глаза и вовсе разбегаются. Чего стоит последняя новинка - нашумевшее сырное мороженое. Популярность и качество иногда оборачивались и против нас. Появлялись те, кто не хотел играть по-честному. Страдал наш экспортный имидж.

"Наши белорусские товары очень любили подделывать, особенно в Российской Федерации. Это повсеместно отслеживалось. И были проблемы, когда останавливали целые партии молочной продукции, их поставки из-за того, что были вопросы подлинности, - отметил директор IT-компании Максим Ефимович. - В России любят продавать под видом белорусских брендов те или иные товары, и маркировка решает данную проблему".

Максим Ефимович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cff7fb6-fc0d-400d-8aa6-8ac1066fcd35/conversions/f2c92d70-cbb6-4d88-9100-4c25e7dd82a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cff7fb6-fc0d-400d-8aa6-8ac1066fcd35/conversions/f2c92d70-cbb6-4d88-9100-4c25e7dd82a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cff7fb6-fc0d-400d-8aa6-8ac1066fcd35/conversions/f2c92d70-cbb6-4d88-9100-4c25e7dd82a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cff7fb6-fc0d-400d-8aa6-8ac1066fcd35/conversions/f2c92d70-cbb6-4d88-9100-4c25e7dd82a3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Чтобы защитить белорусский бренд, была внедрена система цифровой маркировки. Теперь каждая единица товара получает уникальный DataMatrix-код. Его может отсканировать каждый в любом государстве союза в приложении "Электронный знак".

Информация о товаре хранится в едином каталоге. Эти данные автоматически доступны в других странах союза. Так создается общий рынок доверия, где подделка теряет шанс на выживание. Ведь это контроль логистики, сроков хранения и даже экологии упаковки.

Максим Ефимович:

"Маркировка предусматривает возможность работы в странах ЕАЭС, в первую очередь это Российская Федерация, Республика Беларусь, подтягивается Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. Но пионерами в этом были Россия и Беларусь. Россия выпустила систему "Честный знак", Беларусь создала свою национальную уникальную систему "Электронный знак".

От также отметил, что системы синхронизируются и позволяют обмениваться кодами между странами.