Управление краном, падение с высоты, борьба с пожаром - в Беларуси VR-тренажеры обучают охране труда

Парк высоких технологий - это не просто "белорусская Кремниевая долина", а территория идей, которые работают на всю страну. Более тысячи резидентов, десятки тысяч специалистов, миллиарды долларов в экспортной выручке - за этими цифрами стоят разработки мирового уровня.

Именно здесь создали Viber, которым пользуются более 800 млн человек по всему миру. Или приложение FloHealth, помощник для женского здоровья с пятым местом по количеству скачиваний. Подобные проекты делают жизнь проще, а экономику страны устойчивее.

Еще одно яркое ноу-хау - тренажер виртуальной реальности. С его помощью можно почувствовать себя настоящим крановщиком, упасть с крыши здания, остаться без пальцев на производстве, протестировать себя как мастера, разобрать и собрать сломанный механизм. Тренажеры создавали специально для столичного Центра охраны труда.

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Александр Верболь, технический директор IT-компании:

"Для реализации этой задачи мы разделили центр на 11 локаций, например, для сварочных работ, для оттачивания электробезопасности, работ на высоте, монолитных работых. Это те места, где больше всего происходят несчастные случаи".

Он обозначил, что ситуации моделировались на базе реальных случаев, которые хранятся в архивах ГПО "Минскстрой", в отделе охраны труда. Там были записаны все нюансы, при которых это происходило.

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Здесь готовят специалистов для множества отраслей экономики, среди которых сельское хозяйство, нефтеперерабатывающий комплекс, машиностроение и строительство. А VR-тренажеры на данный момент наиболее продвинутая технология для обучения. Говоря о развитии компании, директор отметил, что все только начинается. Ведь возможности, которые предоставляет ПВТ, грандиозные.