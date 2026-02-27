Какая инфляция прогнозируется в Беларуси в 2026 году, рассказал глава Нацбанка

Нацбанк Беларуси не ожидает резких изменений на валютном и в целом финансовом рынках в 2026 году. Регулятор будет придерживаться прежнего курса. Об этом 27 февраля заявили в Доме правительства.

Председатель правления Национального банка Роман Головченко представил доклад об итогах работы за минувший год и обозначил перспективные задачи.

Также Головченко прокомментировал текущий уровень инфляции и дал прогноз на год по итогам совместного заседания палат Национального собрания.

По его словам, в январе в Беларуси зафиксирован рекордно низкий уровень инфляции. "В январе инфляция составила 0,5 %, за истекший период февраля она также находится на низком уровне - существенно ниже, чем было годом ранее. Это вполне объективная тенденция, которая отражает снижение влияния проинфляционных факторов. Сейчас мы наблюдаем, наоборот, влияние дезинфляционных факторов. Сюда можно отнести и некоторое охлаждение спроса на кредиты. Спрос стал более сбалансированным. Влияет и продолжающееся ценовое регулирование со стороны правительства на отдельные группы товаров", - сказал Роман Головченко.