Восстановление базы для хранения удобрений, развитие работы мехотрядов. Какие крупные проекты в АПК реализуют в Могилевской области рассказал журналистам председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко по итогам доклада Президенту о ситуации в агропромышленном комплексе региона, сообщает БЕЛТА.

Анатолий Исаченко отметил, что во время доклада главе государства поднимались вопросы строительства комбикормового завода и современного молокоперерабатывающего завода в Шклове. Эти работы ведутся в рамках поручения Александра Лукашенко.

"Также было доложено о ремонте Шкловской сельхозхимии для восстановления базы для хранения минеральных удобрений, которая будет работать на несколько районов. Там будем хранить порядка 25 тыс. т удобрений, - отметил Анатолий Исаченко. - В этом году все эти объекты завершат строительство: молокозавод будет введен в эксплуатацию к концу года, сельхозтехника начнет работу весной, ориентировочно в марте - апреле. База сельхозхимии не переставала работать - мы поэтапно ремонтируем складские помещения. Именно поэтому сейчас проводится такой масштаб работ".

Также планируют развивать работу мехотрядов. "Учитывая опыт работ наших мехотрядов, мы планируем создать на базе сельхозхимии отряд для внесения минеральных удобрений для работы с ядохимикатами, - отметил председатель облисполкома. - Техника уже закуплена, сегодня она есть. Мы стремимся к тому, чтобы такие базы обслуживали не один, а несколько близлежащих районов. При столь значительных вложениях и объемах это экономически целесообразно".