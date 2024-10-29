Беларуси и Тульской области нужно находить новые точки роста. Мы не только торгово-экономические партнеры, но и стратегические, такое заявление сделал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Виктор Каранкевич на встрече с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.

За 8 месяцев 2024 года есть положительная динамика двусторонней торговли. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года объем вырос на 37 % и составил более 400 млн долларов. На встрече говорили и о взаимодействии в промышленной сфере. Белорусские предприятия готовы поставлять Тульской области необходимое количество техники.