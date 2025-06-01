Какие разработки БГТУ уже используют на производствах и в сельском хозяйстве

Белорусский государственный технологический университет в 2025 году отмечает свой 95-й юбилей. И вот уже почти век вуз занимает важное место не только в образовании, но и в разработках. Каким из них уже нашли применение, рассказал ректор БГТУ Игорь Войтов в "Актуальном интервью".

"Мы разработали различные алюмосиликатные добавки в бетоны, цементы, растворы. И на основе этого уже построено много сооружений, в том числе Белорусская атомная электростанция использовала это. В России тоже очень много объектов строится, - обозначил ректор. - Мы имеем прекрасные отзывы об этих работах".

БГТУ в течение года по государственным отраслевым программам работает примерно над 150 заданиями. От предприятий - около 400 заданий, из иностранных государств - 30-50 заданий.

В БГТУ много работают с катализаторами для нефтехимических предприятий. И в этом деле получили хорошие результаты для Мозырского НПЗ.

Игорь Войтов:

"Следующее направление, которое мы развиваем, - удобрения: новые виды азотно-фосфорных удобрений. Это работа над новыми свойствами, содержанием новых элементов, сроками действия".

Сейчас в вузе работают и по вопросам переработки отходов. Сделана хорошая технология для полимеров, которую внедряют на производственном комплексе. Сделали хорошую технологию, связанную с утилизацией фосфогипса, занимаются и вопросами переработки отходов "Беларуськалия" и других предприятий.