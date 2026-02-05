Камнедробилки, кирпич от плесени: Беларусь расширяет экспорт в Индию высокотехнологичными товарами

Беларусь активно расширяет номенклатуру товаров, поставляемых в Индию, выходя за рамки традиционных позиций. Об этом рассказал генеральный консул Республики Беларусь в Мумбаи Александр Мацуков в "Актуальном интервью", отметив растущий интерес индийских партнеров к белорусской высокотехнологичной и специализированной продукции.

"На фоне традиционных позиций товаров, которые всегда были востребованы в Индии, мы пытаемся расширять перечень продукции. Так, например, в последнее время получил благодарность продукция, производимая организациями системы Национальной академии наук. Камнедробилки, которые производит "НПО Центр", востребованы на индийском рынке, потому что Индия сейчас переживает строительный бум. И там есть некоторые затруднения с песком", - подчеркнул дипломат.

Камнедробилки способны перемалывать камни до состояния песка. Таким образом, индийские производители, строители получают песок немного нетрадиционным способом. Но, тем не менее, результат есть результат. Александр Мацуков

Генконсул привел еще один пример перспективного сотрудничества - в сфере инновационных строительных материалов. "Недавно ко мне обратились российские ученые с просьбой рассмотреть возможность каким-то образом при поддержке Беларуси поставлять на индийский рынок высокотехнологичную продукцию. Речь идет о строительных материалах. В Мумбаи всегда наблюдается высокая влажность воздуха из-за того, что город находится на берегу. И плесень - бич этого региона. Технология, которая предлагается учеными, позволяет производимому кирпичу впитывать в себя влагу и таким образом обеспечивать нормальные условия функционирования города и проживания населения в жилых домах", - обозначил он.

Особое внимание уделяется и текстильной отрасли: белорусский лен идеально подходит для жаркого индийского климата. "Мы также работаем с рядом текстильных компаний, а текстильные компании работают с белорусскими предприятиями. Например, Оршанский льнокомбинат поставляет свою продукцию, которая востребована на индийском рынке. В таких жарких климатических условиях лен делает свое дело: обеспечивает качество производимой продукции и уберегает от жары", - отметил Александр Мацуков.