Интерес индийцев к Беларуси вырос втрое: на какие цели в 2025 году было выдано 2 тыс. виз
Интерес граждан Индии к Беларуси значительно вырос. Основная причина - трудовая миграция, но растет и поток студентов, туристов и бизнесменов. Об этом рассказал генеральный консул Республики Беларусь в Мумбаи Александр Мацуков в "Актуальном интервью".
"Если в 2024 году мы выдали всего 660 виз, то по итогам прошлого года уже было почти 2 тыс. Это говорит о значительном интересе, возросшем со стороны местного населения по отношению к Беларуси", - отметил дипломат.
Необходимо отметить, что основную долю заявителей составляют люди, которые едут к нам на работу.
Суть вопроса, по его словам, состоит в том, что Индия это перенаселенная страна, там существует нехватка работы. "У нас (в Беларуси - прим. ред.), наоборот, есть определенные демографические сложности и нехватка рабочих рук. Я думаю, это хороший способ для взаимодополняемости. Причем надо отметить, что работники, которые едут в Беларусь, достаточно квалифицированные, хорошо себя проявляют внутри страны", - подчеркнул Александр Мацуков.
Консульство также выдает визы для других целей. "Мы выдаем визы и для поездки в туристических целях, но это будет уже с весны. Выдаем визы на учебу. В белорусских вузах обучается около 1 тыс. индийских студентов. И мы начнем эту работу где-то в середине лета, перед началом учебного года. Мы выдаем визы индийским бизнесменам, которые работают с белорусскими предприятиями, заинтересованы в экспортно-импортных операциях и иных", - добавил генконсул.
Рост числа виз свидетельствует об укреплении белорусско-индийских связей в сферах труда, образования и бизнеса, что создает взаимовыгодные возможности для обеих стран.