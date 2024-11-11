Китай, Индия и Египет - куда еще Беллегпром экспортирует свою продукцию

В 2024 году продукция белорусского легпрома долетела даже до Африки. В целом, по данным концерна, удалось расширить экспортное портфолио и даже восстановить часть рынков, потерянных из-за нелегитимных западных санкций.

В топе самых популярных товаров находится постельное и столовое белье от разных производителей Беларуси.

Мода - это не только фешен-показы и тренды в одежде. Белорусские дизайнеры давно поймали волну - быть на стиле должна вся продукция белорусского легпрома. Даже в постельном белье, оказывается, есть топовые тенденции. И здесь важно учесть все: от рисунка и расцветки до качества тканей. Белорусские дизайнеры изучают модные тенденции. Так, в ассортименте появляются не только рисунки с белорусскими мотивами, но и, к примеру, черные или графитовые комплекты. Разлетаются они как горячие пирожки.

Это в основном хлопок, лен. Мы готовились к Новому году так же, как и наши потребители - выпускали новые дизайны, структуры для того, чтобы в каждый дом вошла продукция с новогодней тематикой. Елена Черник, ведущий экономист предприятия легкой промышленности

Лен - белорусский конек и визитная карточка легпрома. Промышленность модернизировалась, и в коллекциях появились новинки, которые превосходят зарубежные бренды. Качественная льняная ткань и дизайнерский подход дают эффект, когда постельное и столовое белье успешно конкурирует с турецким, индийским и китайским. Белорусский лен лечит, освежает в жару, согревает в холод.

За год предприятиям легкой промышленности удалось расшить экспортное портфолио. Продукция из натуральных тканей отлично прижилась в Африке. В географии делается ставка на Россию, страны дальней дуги. Отрадно, что удалось восстановить позиции и на европейском рынке.

Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Мы показали темп развития 135 %. Восстановили свою динамику экспортных отгрузок в такие страны, как Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия. Радует работа и с Турцией, Египтом, Индией, Китаем. Есть задел, который мы будем сохранять и приумножать в 2025 году".