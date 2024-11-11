3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Китай, Индия и Египет - куда еще Беллегпром экспортирует свою продукцию
В 2024 году продукция белорусского легпрома долетела даже до Африки. В целом, по данным концерна, удалось расширить экспортное портфолио и даже восстановить часть рынков, потерянных из-за нелегитимных западных санкций.
В топе самых популярных товаров находится постельное и столовое белье от разных производителей Беларуси.
Мода - это не только фешен-показы и тренды в одежде. Белорусские дизайнеры давно поймали волну - быть на стиле должна вся продукция белорусского легпрома. Даже в постельном белье, оказывается, есть топовые тенденции. И здесь важно учесть все: от рисунка и расцветки до качества тканей. Белорусские дизайнеры изучают модные тенденции. Так, в ассортименте появляются не только рисунки с белорусскими мотивами, но и, к примеру, черные или графитовые комплекты. Разлетаются они как горячие пирожки.
Это в основном хлопок, лен. Мы готовились к Новому году так же, как и наши потребители - выпускали новые дизайны, структуры для того, чтобы в каждый дом вошла продукция с новогодней тематикой.
Лен - белорусский конек и визитная карточка легпрома. Промышленность модернизировалась, и в коллекциях появились новинки, которые превосходят зарубежные бренды. Качественная льняная ткань и дизайнерский подход дают эффект, когда постельное и столовое белье успешно конкурирует с турецким, индийским и китайским. Белорусский лен лечит, освежает в жару, согревает в холод.
За год предприятиям легкой промышленности удалось расшить экспортное портфолио. Продукция из натуральных тканей отлично прижилась в Африке. В географии делается ставка на Россию, страны дальней дуги. Отрадно, что удалось восстановить позиции и на европейском рынке.
Татьяна Лугина, председатель концерна "Беллегпром": "Мы показали темп развития 135 %. Восстановили свою динамику экспортных отгрузок в такие страны, как Нидерланды, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Венгрия. Радует работа и с Турцией, Египтом, Индией, Китаем. Есть задел, который мы будем сохранять и приумножать в 2025 году".
Ручной труд швеи вскоре останется лишь для пошива одежды. Полотенца и постельное белье уже на многих предприятиях отшивают роботы. А что касается льна, то промышленность делает ставку на глубокую переработку. К примеру, установлены дополнительные линии по переработке короткого льноволокна. И с 2025 года ни килограмма сырья на экспорт не уйдет, все короткое льноволокно переработают в котолен. Из него получится пряжа, а дальше - ткань и новые качественные белорусские изделия.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Соболенко с победой на турнире WTA-500
Президент Беларуси поздравил с профессиональным праздником работников системы социальной защиты
Президент Беларуси поздравил Минсвязи с 70-летием со дня образования ведомства
Уникальные кадры новогодней недели Президента Беларуси покажет проект "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Фестиваль "Путешествие в Рождество" окунул гостей российской столицы в советское прошлое
СМИ: НАТО обеспокоено отсутствием хорошей системы ПВО у Великобритании
Киев попытался перейти в наступление в Курской области - российские ВС отбили четыре атаки
Сайт парламента Эстонии больше не будет доступен на русском языке
Регионы
Все
Происшествия
Все
Белорусские пограничники обнаружили избитого сенегальца на границе с Польшей
Спасатели ликвидируют пожар на Партизанском проспекте в Минске
В Вашингтоне произошла стрельба, раненые госпитализированы в местную больницу
28 человек пострадали от взрывов пиротехники - МЧС о происшествиях в новогодние праздники