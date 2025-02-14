Коротеев: На сегодняшний день в "Великом камне" 144 компании-резидента

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Индустриальный парк "Великий камень" - место, где производят такие современные товары, которые нужны рынку и внутреннему, а также на экспорт. На сегодняшний день в парке 144 компании-резидента.

Какие ключевые достижения индустриального парка "Великий камень" были отмечены в 2024 году и какие новые проекты планируются на 2025 год, и как они повлияют на развитие парка, рассказал первый заместитель гендиректора СЗАО "Компания по развитию Индустриального парка" Кирилл Коротеев в проекте "Актуальное интервью".

Кирилл Коротеев:

"Всего с момента создания парка инвестировано 940 млн долларов. Это инвестиции в основной капитал. Построено 85 зданий и сооружений на территории парка и порядка 70 строятся либо проектируются".

По итогам 2024 года в "Великом камне" приступили к деятельности 53 компании, которые за прошедший год достигли выручки в 1,5 млрд рублей и прибыли в размере 150 млн рублей. Рентабельность составила 10 %, что является хорошим показателем для предприятий, которые начали свою деятельность год назад.

"Сейчас мы начинаем строить инженерно-транспортную инфраструктуру. Согласно нашей стратегии развития парка до 2030 года, уже закончатся свободные земельные участки промышленности, логистического назначения. Подготовительные работы начались уже в прошлом году, а активное строительство начнется сейчас. Причем большая стройка - это железнодорожный терминал, грузовой терминал, контейнерный терминал, который располагается на 40 га земли, эта территория рядом с аэропортом", - отметил Кирилл Коротеев.