Курс биткоина превысил 105 тыс. долларов впервые с 31 января

Стоимость биткоина 12 мая поднималась выше 105 тыс. долларов впервые с 31 января. Позже в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж, сообщает РИА Новости.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9:20 мск дешевел на 0,04 % за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тыс. долларов за монету впервые с 31 января.