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Курс биткоина превысил 105 тыс. долларов впервые с 31 января
Курс биткоина превысил 105 тыс. долларов впервые с 31 январяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd5da3-dd98-4807-9ada-a192e5aefbc1/conversions/ffaee8af-d406-4c80-9aa2-8cf804a04361-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd5da3-dd98-4807-9ada-a192e5aefbc1/conversions/ffaee8af-d406-4c80-9aa2-8cf804a04361-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd5da3-dd98-4807-9ada-a192e5aefbc1/conversions/ffaee8af-d406-4c80-9aa2-8cf804a04361-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72cd5da3-dd98-4807-9ada-a192e5aefbc1/conversions/ffaee8af-d406-4c80-9aa2-8cf804a04361-xl-___webp_1920.webp 1920w
Стоимость биткоина 12 мая поднималась выше 105 тыс. долларов впервые с 31 января. Позже в ходе торгов цена стабилизировалась, следует из данных бирж, сообщает РИА Новости.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9:20 мск дешевел на 0,04 % за сутки - до 103 908,45 доллара. Ранее утром в ходе торгов показатель поднимался максимально до 105 086,42 доллара, превысив 105 тыс. долларов за монету впервые с 31 января.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость снижалась также на 0,04 % - до 103 898,73 доллара. Динамика также приводится за сутки.