"Максимально все свое": как белорусская промышленность отвечает на мировые вызовы
"Максимально все свое" - на это в развитии экономики ориентирует Президент Беларуси Александр Лукашенко. Это белорусский ответ на мировые вызовы, в том числе - в промышленности, ведь она локомотив для всех сфер. Инвестиции, инновации позволяют не только насытить внутренний рынок качественной продукцией, но и увеличить экспортные поставки.
Предприятие "Махина-ТСТ" начинало с десятка рабочих мест и одной производственной линии, затем стали расширяться, простаивающим зданиям дали вторую жизнь. Сегодня это уже промышленный гигант - 30 тыс. кв. м производственных площадей и 300 специалистов. Для этого резидента СЭЗ "Могилев" стало принципиально важно доказать - в Беларуси есть все условия для развития бизнеса.
Георешетки, сетки, например, для взлетных полос в аэропортах, их продукция завоевала не только отечественный рынок, логистику в поставках проложили за тысячи километров, причем, во всех направлениях, в копилке - 50 стран.
"Это один из наших цехов по выпуску штукатурных, строительных сеток и геотекстиля. В среднем в месяц производим от 1,5 до 2 млн кв. м. стен. Строительные штукатурные сетки используются для армирования. Работаем круглосуточно", - рассказал начальник цеха технического текстиля ООО "Махина-ТСТ" Александр Скворцов.
Полсотни станков превращают полиэфирное волокно, стеклоровинги в экспортный продукт. В ассортименте - почти 150 наименований. Освоили выпуск полимерных крепежей и "гибких свай" для строительства портов.
"В чем уникальность нашего продукта? Он подходит для различных сфер применения: перегородки, пожарные проходы, т.е. наш материал негорючий", - объяснил начальник производства цементно-минеральных плит ООО "Махина-ТСТ" Владимир Крушитский.
А главное - гибкий, инновационный для Беларуси проект. Промышленники уверены: это старт нового направления в домостроении.
Юрий Мильто, директор ООО "Махина-ТСТ":
"В следующем году мы освоим производство перлита, создадим новые рабочие места и сможем конкурировать не только в СНГ, но и на других европейских просторах. К нам приезжал инвестиционный фонд из Арабских Эмиратов, который предложил нам сотрудничество".
Еще одно популярное направление - производство кемпинговой и складной мебели. Кровати, стулья, качели, а еще электронасосы и малогабаритные деревообрабатывающие станки. На пути поэтапной модернизации этого предприятия удалось главное - завоевать свою нишу даже в условиях современных мировых вызовов.
Дмитрий Клещук, замдиректора ОАО "Ольса":
"Приобретены две литейные машины - для литья под давлением алюминиевых сплавов с роботизированными системами управления, машина для комплектации и фасовки метизной продукции, настилочно-раскройный комплекс. Это позволило нам не только достичь хороших производственных показателей по качеству, но и совершенствовать некоторые виды нашей продукции. Спроектирована и изготовлена кровать медицинская реанимационная, кровати медицинские с электроприводом "Импульс", "Импульс-2". Также планируется поставить на производство кровать с рентгено-прозрачным ложе".
Продукцией заинтересовалось не только отечественное здравоохранение, но и Россия.
На новой, пока строительной, площадке в 4,5 тыс. кв. м развернется еще одно современное производство "Ольсы" - самый крупный проект пятилетки. Скоро этот цех заполнят сотней единиц современного оборудования для производства электросварных труб, металлообработки.
Екатерина Богданович, директор ОАО "Ольса":
"В 2026 году мы планируем завершить проект, ввести все объекты, отработать технологию и выйти на проектную мощность. Это не просто инвестпроект - это новый этап в развитии, который в первую очередь обеспечит прирост объемов производства, снижение себестоимости выпускаемой продукции. Это создание новых рабочих мест".
Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ "Могилев":
"Только за этот год наши резиденты привлекут инвестиций в основной капитал свыше 320 млн белорусских рублей. Компании начали работать с африканским континентом, мы почти в три раза увеличили экспорт в Китайскую Народную Республику. И в целом по области формируем более 1 млрд 200 млн долларов США экспортных поставок".
Это не только задел под будущие проекты, но и в целом - развитие регионов.