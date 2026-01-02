3.68 BYN
Малый и средний бизнес создает треть ВВП Беларуси - утверждена новая программа развития до 2030 года
В Беларуси утверждена государственная программа "Устойчивое предпринимательство" на 2026-2030 годы. Ее разработка велась с учетом успехов предыдущей пятилетки, в течение которой сектор малого и среднего предпринимательства превратился в одного из ключевых драйверов национальной экономики. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"За прошедший период малое и среднее предпринимательство приросло по экономическим показателям", - заявил заместитель министра экономики Беларуси Кирилл Машарский. По его словам, доля валовой добавленной стоимости, созданной субъектами МСП, достигла 31,4 %, увеличившись на 2 процентных пункта.
Вклад малого и среднего бизнеса в экономику значителен по всем ключевым параметрам:
- Экспорт: на МСП приходится около 45-46 % экспорта товаров и порядка 59 % экспорта услуг.
- Занятость: в секторе работает 1,5 млн человек, что составляет 35,8 % от всех занятых в экономике.
- Инвестиции: доля МСП в инвестициях в основной капитал составляет 39,5 %.
"Субъекты МСП занимают серьезное место в национальной экономике и демонстрируют свой уверенный прирост и способствуют тому, что наша национальная модель становится более эффективной, более конкурентоспособной", - резюмировал замминистра экономики.
Главная цель новой программы - дальнейшее стимулирование развития МСП. Основными инструментами станут усиление институтов поддержки, совершенствование деловой среды и цифровизация. На базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства будет создан Центр развития предпринимательства, который станет ключевым звеном в архитектуре поддержки бизнеса. "Он будет обеспечивать взаимодействие и коммуникацию, координацию деятельности иных институтов поддержки предпринимательства", - пояснил Кирилл Машарский.
Особое внимание будет уделено обратной связи с бизнесом и прогнозированию последствий принимаемых решений. "Нам необходимо заниматься и оценкой регулирующего воздействия, повышать ее качество, чтобы мы лучше понимали, какие будут долговременные последствия от принятия того или иного решения", - отметил замминистра экономики.
Цифровизация остается приоритетом: с 2021 года нагрузка на бизнес уже сокращена на четверть. Теперь поставлена задача довести долю оцифрованных административных процедур до 97 %.