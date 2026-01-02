Малый и средний бизнес создает треть ВВП Беларуси - утверждена новая программа развития до 2030 года news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/febb0aa5-b12b-47e3-8c8c-a75ff1330dd8/conversions/a63a8be4-e6db-4a5a-a31e-24cbacc121fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В Беларуси утверждена государственная программа "Устойчивое предпринимательство" на 2026-2030 годы. Ее разработка велась с учетом успехов предыдущей пятилетки, в течение которой сектор малого и среднего предпринимательства превратился в одного из ключевых драйверов национальной экономики. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"За прошедший период малое и среднее предпринимательство приросло по экономическим показателям", - заявил заместитель министра экономики Беларуси Кирилл Машарский. По его словам, доля валовой добавленной стоимости, созданной субъектами МСП, достигла 31,4 %, увеличившись на 2 процентных пункта.

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику значителен по всем ключевым параметрам:

Экспорт: на МСП приходится около 45-46 % экспорта товаров и порядка 59 % экспорта услуг.

Занятость: в секторе работает 1,5 млн человек, что составляет 35,8 % от всех занятых в экономике.

Инвестиции: доля МСП в инвестициях в основной капитал составляет 39,5 %.

"Субъекты МСП занимают серьезное место в национальной экономике и демонстрируют свой уверенный прирост и способствуют тому, что наша национальная модель становится более эффективной, более конкурентоспособной", - резюмировал замминистра экономики.

Главная цель новой программы - дальнейшее стимулирование развития МСП. Основными инструментами станут усиление институтов поддержки, совершенствование деловой среды и цифровизация. На базе Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства будет создан Центр развития предпринимательства, который станет ключевым звеном в архитектуре поддержки бизнеса. "Он будет обеспечивать взаимодействие и коммуникацию, координацию деятельности иных институтов поддержки предпринимательства", - пояснил Кирилл Машарский.

Особое внимание будет уделено обратной связи с бизнесом и прогнозированию последствий принимаемых решений. "Нам необходимо заниматься и оценкой регулирующего воздействия, повышать ее качество, чтобы мы лучше понимали, какие будут долговременные последствия от принятия того или иного решения", - отметил замминистра экономики.