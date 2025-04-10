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Молочка, сладости и мясо. Белорусы презентуют продукцию на выставке UzFood в Узбекистане
Новые возможности на рынке Центральной Азии! Более двух десятков белорусских предприятий презентуют продукцию на международной выставке UzFood в Узбекистане. Это одно из самых значимых событий в области пищевой промышленности в регионе.
В этот раз в Ташкенте более 400 компаний из 30 стран. Большой интерес к белорусской мясной и молочной продукции, а также сладостям.
Николай Рогащук, заместитель управляющего делами Президента Беларуси: "Узбекистан - очень растущий рынок. У них плюс-минус 700 тысяч - миллион в год прибывают жителей, а их всех надо накормить. А Беларусь славится нашими прекрасными, замечательными, качественными продуктами. Поэтому сегодня на этой продовольственной выставке представлено много наших и мясокомбинатов, молочных комбинатов, и концерн Белгоспищепром. Но хочется выделить, наверное, всех, все наши предприятия, потому что они готовы работать с Узбекистаном, готовы представить свою качественную продукцию. И узбекские партнеры, как видно, здесь присутствуют и готовы покупать ее".
Наталья Романчук, специалист управления выставок УП "Белинтерэкспо" БЕЛТПП: "Растет интерес, заключаются большие контракты, идут переговоры, к нам подходят, общаются. С каждым годом количество участников белорусских производителей увеличивается. В этом году у нас 4 стенда, и я думаю, что в следующем году привезем еще больше".
Белорусская экспозиция неоднократно за историю выставки была удостоена специальной награды за лучший национальный стенд. Для предприятий это возможность новых контрактов на экспорт и найти новые ниши в регионе.