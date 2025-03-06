Мьянма интересуется поставками белорусского сухого молока и детского питания

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Мьянма заинтересована в закупке белорусского сухого молока и детского питания. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов в кулуарах визита Председателя Государственного административного совета, Премьер-министра Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна в Беларусь, сообщает БЕЛТА.

"Мы тесно сотрудничаем с Мьянмой по развитию сельскохозяйственного производства. Наши делегации в прошлом году посещали Мьянму, где были достигнуты соответствующие договоренности по поставкам молочной продукции. В частности, сейчас в рамках визита в нашу страну достигнуты договоренности по поставке 1 тыс. т сухого молока наших предприятий в 2025 году", - рассказал Юрий Горлов.

По его словам, Мьянма также заинтересована в закупке белорусского детского питания. Беларусь готова предложить и другие виды продукции. "Мы готовы к сотрудничеству по всему, что интересует наших коллег. Вплоть до обучения кадров", - добавил министр.

Рынок Мьянмы Юрий Горлов считает очень перспективным, учитывая, что численность населения этой страны превышает 50 млн человек.