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НАТО пересматривает отношения с Россией

НАТО готовится к концептуальному пересмотру своих взаимоотношений с Россией, сообщает издание "Политико".

Сейчас они строятся в соответствии с так называемым Основополагающим актом Россия - НАТО. Это соглашение было заключено 27 лет назад и практически перестало отвечать современным реалиям.

Альянс намерен в корне изменить свою политику по отношению к Москве, объявив Россию одной из главных военных угроз. Правда, по данным "Политико", среди государств - членов НАТО уже наблюдаются разногласия.

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