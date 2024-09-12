НАТО пересматривает отношения с Россией

НАТО готовится к концептуальному пересмотру своих взаимоотношений с Россией, сообщает издание "Политико".

Сейчас они строятся в соответствии с так называемым Основополагающим актом Россия - НАТО. Это соглашение было заключено 27 лет назад и практически перестало отвечать современным реалиям.