Новый исторический максимум: стоимость биткоина превысила 125 тыс. долларов

Стоимость биткоина побила исторический рекорд. Она перешагнула порог 124,48 тыс. долларов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные площадки Binance.

По данным на 08:11 (по московскому времени), криптовалюта достигла 124,9 тыс. долларов (+1,97 %).

По состоянию на 08:14, биткоин ускорил рост и находился на отметке 125,18 (+2,06 %) тыс. долларов.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 14 августа 2025 года, когда криптовалюта достигала 124,47 тыс. долларов.

Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".