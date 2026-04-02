Нововведения в кредитной программе "На родныя тавары" прокомментировали в МАРТ

Нововведения в программе льготного потребительского кредитования "На родныя товары" направлены на то, чтобы была возможность приобрести белорусскую продукцию на выгодных условиях. Изменения вступают в силу уже 7 апреля.

Как будут работать новшества? Обсудили представители предприятий и торговли в профильном ведомстве. Перечень товарных групп остается прежним. Это 35 позиций - от одежды до бытовой техники и мебели.

Новые требования для производителей, которые хотят участвовать в проекте. У них должны быть сертификаты продукции собственного производства. Документы выдает Белорусская торгово-промышленная палата.

Изменения в постановление № 992 по кредитованию "На родныя тавары" вступят в силу 7 апреля текущего года. "Изменения произошли в части определения участников данного процесса. Если ранее был обозначен конкретный круг белорусских производителей, то в настоящее время этот перечень упразднен. В данном кредитовании на белорусские товары могут участвовать все производители страны, которые имеют сертификат на товар, произведенный в Беларуси. Это упрощает порядок участия в кредитовании "На родныя тавары", - пояснила Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.