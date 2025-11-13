От драников до высоких технологий: как Беларусь представила себя на CIIE в Шанхае

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c54607-62c2-40bc-8f6e-54b21e72f8c9/conversions/8d1150ca-eaa4-4675-bc8b-7f4dcd41536f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c54607-62c2-40bc-8f6e-54b21e72f8c9/conversions/8d1150ca-eaa4-4675-bc8b-7f4dcd41536f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c54607-62c2-40bc-8f6e-54b21e72f8c9/conversions/8d1150ca-eaa4-4675-bc8b-7f4dcd41536f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/90c54607-62c2-40bc-8f6e-54b21e72f8c9/conversions/8d1150ca-eaa4-4675-bc8b-7f4dcd41536f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Восьмая Китайская международная выставка импорта EXPO (China International Import Expo 2025) проходила с 5 ноября по 10 ноября в Шанхае. На ней собрались представители как минимум половины планеты: около 150 стран и 4 тыс. компаний.

Специальный репортаж | Беларусь покоряет Шанхай: вкус, традиции и инновации на CIIE В сердце Шанхая, на грандиозной Китайской международной выставке импорта (CIIE 2025), где собрались представители 150 стран и 4000 компаний, Беларусь раскрывает свой уникальный шарм. От древних традиций выращивания льна - нашего "золота" - до ароматных драников и сгущенки, которые собирают очереди гурманов. Наши ученые делятся инновациями в науке и технологиях, а промышленники открывают двери для новых партнерств с Поднебесной. Это не просто экспозиция - это мост дружбы и сотрудничества, где Китай встречает мир с открытым сердцем. 24 часа назад

Начиная с 2018 года, по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина в Шанхай съезжаются те, кто заинтересован выходить на этот стремительно набирающий обороты рынок. Поднебесная, в свою очередь, показывает открытость и заинтересованность в совместном развитии.

EXPO за годы существования стала прежде всего площадкой для диалога, а не продвижения торговых войн и односторонних ограничительных мер. На полях выставки традиционно проходит форум высокого уровня "Хунцяо". В числе приглашенных топ спикеры. Открытие новых возможностей сотрудничества для общего будущего - основной посыл этого года.

Ли Цян, премьер Государственного совета КНР:

"Мы готовы раскрыть весь гигантский потенциал нашего рынка с населением в 1,4 млрд человек. Параллельно с этим будем активно наращивать новые точки экономического роста в таких сферах, как цифровизация, "зеленые" технологии и искусственный интеллект. Китай и впредь будет твердо придерживаться курса на высокую степень открытости, мы продолжим углублять реформы в этой области".

Ли Цян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8aab360-82bc-4b14-ae05-37817b57b1f3/conversions/40f9dc28-90e9-442d-9ccc-79666e04f728-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8aab360-82bc-4b14-ae05-37817b57b1f3/conversions/40f9dc28-90e9-442d-9ccc-79666e04f728-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8aab360-82bc-4b14-ae05-37817b57b1f3/conversions/40f9dc28-90e9-442d-9ccc-79666e04f728-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8aab360-82bc-4b14-ae05-37817b57b1f3/conversions/40f9dc28-90e9-442d-9ccc-79666e04f728-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Китайская международная выставка импорта вызывает широкий отклик в мире. Она приносит реальную выгоду для всех", - отметил Ли Цян.

EXPO в этом году самая рекордная по площади. По заявлениям организаторов, экспоненты разместились на площади более 400 тыс. кв. м. И национальный выставочный центр сам по себе не маленький в Шанхае, это не одно здание, а целый комплекс. И для того, чтобы передвигаться по нему, есть специальный транспорт.

Там, где расположены страновые павильоны, масштабами впечатляет стенд хозяев EXPO. Много в этом году африканских партнеров. Свой экономический, инвестиционный, социокультурный потенциал демонстрирует и Беларусь. Каждый раз мы стараемся удивлять. В этом году белорусский стенд знакомит гостей со льном.

Белорусский стенд на выставке EXPO news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2652b98-84bb-4731-ad5b-a825a650d5c2/conversions/7a8dda4c-d9fe-4e0f-a25e-51b69a1dbad9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2652b98-84bb-4731-ad5b-a825a650d5c2/conversions/7a8dda4c-d9fe-4e0f-a25e-51b69a1dbad9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2652b98-84bb-4731-ad5b-a825a650d5c2/conversions/7a8dda4c-d9fe-4e0f-a25e-51b69a1dbad9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d2652b98-84bb-4731-ad5b-a825a650d5c2/conversions/7a8dda4c-d9fe-4e0f-a25e-51b69a1dbad9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александрина Утюпина, заместитель директора ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП:

"Лен издревле выращивали на нашей земле. Из него делали очень много самобытных вещей: ручники, одежда и все остальное. Лен очень тяжело выращивается. Его производство показывает нас как трудолюбивую нацию".

У стенда также всегда стоят очереди желающих попробовать белорусскую кухню. Особым спросом пользовались драники.

Если говорить про страновые локации, здесь представлены далеко не все страны-участницы EXPO. Быть в этом павильоне - это эксклюзивное право для проверенных партнеров. И тот факт, что наша страна не первый год принимает участие в EXPO с национальной экспозиции, говорит о многом, в том числе об успешной конвертации политического диалога на экономический трек.

"Это очень хороший пример, когда нас действительно серьезно воспринимают не только по линии сердечной дружбы между лидерами. Нас воспринимают как страну. И этот страновой блок - символ того, что страна не просто хочет продавать, что вполне логично, учитывая специфику этой выставки, страна хочет себя показать, показать хорошо. Что Беларусь это не только то, что можно скушать, выпить или намазать на хлеб. Это страна, которая привлекает своим туристическим потенциалом, специальными льготными условиями для ведения бизнеса для китайских предприятий. То есть это страна возможностей, с которой можно и нужно сотрудничать", - отметил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.

Сергей Лукашевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2c735c2-8dde-4162-b670-58652dc88873/conversions/9d54b030-61c6-41b3-9b88-aeb1ab23206e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2c735c2-8dde-4162-b670-58652dc88873/conversions/9d54b030-61c6-41b3-9b88-aeb1ab23206e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2c735c2-8dde-4162-b670-58652dc88873/conversions/9d54b030-61c6-41b3-9b88-aeb1ab23206e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e2c735c2-8dde-4162-b670-58652dc88873/conversions/9d54b030-61c6-41b3-9b88-aeb1ab23206e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь представлена на импортном EXPO еще в двух профильных локациях. Первая - продуктовая, она же самая посещаемая. Коллективная экспозиция белорусских производителей была не только в объективах белорусских СМИ, но и блогеров Китая.

На интерес китайских потребителей к белорусской продукции намекает и переговорный марафон официальной делегации представителей наших компаний на полях EXPO. В кулуарах уже говорят о практической отдаче проведенных встреч.

Рынок Китая открывает свои двери для наших производителей. Главное, не упустить возможность.

Александр Яковчиц, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Это кропотливый труд не одного дня. Наши предприятия уже в восьмой раз работают в рамках выставки. И каждый год мы, представляя свои новинки продуктов питания, технологии, черпаем информацию о том, что остальные страны мира предлагают Китаю и используем эти знания для того, чтобы готовиться к очередной выставке".

Александр Яковчиц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/443c1bc2-0c6a-406a-87d2-32a1ca4066fe/conversions/f1cfdbb2-fa55-4384-a44b-672fcd2c5381-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/443c1bc2-0c6a-406a-87d2-32a1ca4066fe/conversions/f1cfdbb2-fa55-4384-a44b-672fcd2c5381-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/443c1bc2-0c6a-406a-87d2-32a1ca4066fe/conversions/f1cfdbb2-fa55-4384-a44b-672fcd2c5381-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/443c1bc2-0c6a-406a-87d2-32a1ca4066fe/conversions/f1cfdbb2-fa55-4384-a44b-672fcd2c5381-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он также добавил, что работа проходит не только на выставке: "Самый кропотливый труд начинается со следующего дня после окончания этой выставки. Рынок для нас исключительно важен с точки зрения масштабов, но надо учитывать специфику этого рынка: работа вдолгую, необходимость адаптации продукта, необходимость проходить процедуру подтверждения в системе таможенного окна".

"Китай для нас является одним из важнейших партнеров. В очередной раз мы приехали в поисках новых партнеров, чтобы увеличивать поставки нашей продукции на китайский рынок, - отметил гендиректор управляющей компании холдинга "Концерн Брестмясомолпром" Алексей Степанович. - В основном мы поставляем рапсовое масло, сухие молочные продукты и продукцию мясопереработки".

Свой потенциал представляют также промышленники, организации, учреждения научно-технического направления систем образования нашей страны. На стенде можно увидеть разработки технического инженерного плана, которые могут представлять интерес для китайского рынка.

Университетская наука сегодня тоже помогает укреплять международное сотрудничество. "Все университеты Республики Беларуси, все институты научно-исследовательские, которые есть в составе Министерства, вносят весомый вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества. Наше сотрудничество вносит и довольно серьезный финансовый вклад в развитие наших институтов, университетов", - обозначил директор Института ядерных проблем БГУ, заслуженный деятель науки Беларуси Сергей Максименко.

Сергей Максименко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4c8765-c1ee-461a-a579-584445481b3a/conversions/0328469a-4c96-4268-9e23-4820923f4e18-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4c8765-c1ee-461a-a579-584445481b3a/conversions/0328469a-4c96-4268-9e23-4820923f4e18-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4c8765-c1ee-461a-a579-584445481b3a/conversions/0328469a-4c96-4268-9e23-4820923f4e18-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ee4c8765-c1ee-461a-a579-584445481b3a/conversions/0328469a-4c96-4268-9e23-4820923f4e18-xl-___webp_1920.webp 1920w

В стороне от импортного EXPO не остались и белорусские академики. Они привезли стимуляторы для роста растений, защитные краны, готовы рассказать и про отечественные технологии обработки сырья.

Образцы готовых лекарственных форм привез и наш "Академфарм" - предприятие, созданное на базе Национальной академии наук Беларуси. Приехали не только для того, чтобы показать готовую продукцию, но и найти новых партнеров.

На выставке культурная составляющая идеально дополняет бизнес-переговоры и презентации. Например, в павильонах китайских провинций можно посмотреть на традиционные танцы и фотозоны.

А белорусский стенд в этом году показывал гостям ансамбль "Хорошки". Он раскрывает новые грани уникального белорусского кода. "Язык искусства не имеет границ, он понятен всем, он всегда проникает в сердце, если говорить что-то от души, если ты работаешь искренне для людей, - отметил главный администратор ансамбля "Хорошки" Василий Приходько. - Поэтому мы рассчитываем на взаимопонимание и уверены, что у нас будет контакт с публикой.