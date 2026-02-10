От микроэлектроники до энергетики - как развивается Минский технопарк

Экосистема для стартапов и хард-инноваций: от микроэлектроники до энергетики. Минский технопарк расширяет площади. Локация на Партизанском проспекте теперь работает в полную мощь.

Трансформация индустриального наследия Мотовелозавода стала градостроительным рывком для Минска. Более 27 гектаров и 26 зданий образовали единую экосистему технопарка. Справились на 5 лет раньше плана.

Расскажем о производственном потенциале резидентов технопарка.

Инновационное производство

Трансформация индустриального наследия Мотовелозавода началась 4 года назад. Тогда пустующие цеха решили не сносить, а перенастроить на инновационный лад. Весь цикл реконструкции стал градостроительным рывком для Минска. 180 тысяч квадратов и 26 зданий образовали единую экосистему технопарка. Проект реализовали на 5 лет раньше, чем планировали.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

"Велозавод здесь продолжает свою работу. Он провел свою реконструкцию, модернизировал производство и продолжает работать, наращивать свои объемы производства. Он является ядром этой площадки. Также здесь работают предприятия производственной, инжиниринговой направленности, которые кооперационно связаны с велозаводом".

Победители конкурса "Лидер промышленности Беларуси" тоже в числе резидентов Минского технопарка. В прошлом году компания, которая производит, в частности, вакуумные экскаваторы, установки высокого давления, отмечена в категории "Техника года". Планы на этот сезон - расширить географию сбыта в Африканский регион.

Архитектура прочности - от чертежа до закалки! На этом производстве инженерная мысль управляет стихией огня! Белорусская команда собирает специальное термическое оборудование печи для промышленности и лабораторий.

Алексей Насковец, заместитель директора предприятия-резидента Минского городского технопарка:

"Мы выполняем как по техзаданиям заказчика, так и разрабатываем эксклюзивные вещи, то есть технологию, подбор оборудования".

От сельхозтехники до тончайшей хирургической нити. Для каждого производства в технопарке - свой инкубатор с микроклиматом. К слову, профильные кадры растят с шести лет в Школе инженеров и расширяют городскую инфраструктуру для развития инновационных предприятий.

А это тоже территория Минского городского технопарка. Адрес - улица Центральная, 47. Почти год здесь идут строительные работы. И по плану буквально к сентябрю здесь будет высокотехнологичное производство. А на территории разместятся 7 резидентов.

Виктор Муравицкий, специалист Минского городского технопарка:

"У нас здесь, на улице Центральная, расположены две площадки. Центральная, 47 - в стадии реализации, также есть еще Центральная, 46. На данный момент там проект проходит экспертизу".