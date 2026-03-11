От сельского хозяйства до Большого театра - широкие интересы Минска и Манагуа

Несмотря на расстояние между двумя странами в 10 тыс. км, на улицах центральноамериканской страны можно увидеть белорусские МАЗы, тракторы или дорожно-уборочные машины, а поля засеяны нашим овощем. Как картошка стала вторым хлебом в Никарагуа? И какие ниши для взаимовыгодного сотрудничества открыты для Беларуси на экваторе?

Никарагуа - сердце Центральной Америки. Особый менталитет, необычные традиции, но привычная белорусскому взору чистота. Здесь нет гор мусора или нескончаемого бездорожья, наоборот улицы ухоженные, а дороги обновленные. С учетом особенностей климата в сезон ливней есть риск подтоплений. Поэтому по всей стране сооружают гидротехнические колодцы, чтобы сократить возможный ущерб от потопов. Тут как нельзя кстати наше универсальное оборудование.

В конце осени в Никарагуа прибыло 76 единиц белорусской дорожно-строительной техники, которая уже задействована в реконструкции дорог. Всего же ожидают 712 машин.

Тракторы, грузовики, мусоровозы, тягачи с прицепами, автоцистерны, машины для пожарной службы, а также логистическое оборудование для полиции и армии. Поставки техники в Никарагуа запланированы до следующего года. Так что парк белорусского оборудования в центральноамериканской стране постепенно расширяется.

Альфредо Кордоба, директор дорожно-строительной компании Манагуа (Никарагуа):

"Из нашего опыта работы с машинами МАЗ и "Амкодор" мы можем сказать, что это отличное оборудование. Оно очень выносливое и мощное. В настоящее время мы используем эту технику для строительства и реконструкции 12-километрового участка трассы".

В сельскохозяйственных угодьях центральноамериканской страны тоже работает наша техника. Причем не только новые образцы, но и те, что проверены временем и в строю еще с 80-х. Это то самое подтверждение белорусского качества, которое известно во всем мире. Ежегодно около 3 тыс. гектаров полей в Никарагуа отводят под плантации картофеля. Он присутствует в большинстве блюд местной кухни, а потому к овощу там особые требования. Беларусь и здесь протянула руку дружбы, а точнее, бульбу.

Лус Мария Флорес, ответственная за сектор фитоулучшения культивируемых сортов растений министерства сельского хозяйства Никарагуа:

"Мы стараемся работать с теми видами растений, которые в состоянии сопротивляться и могут сами защитить себя от вредителей, инфекций, грибков. Можно, конечно, работать и с химическими веществами, что убивают паразитов, но это дорого. И три вида белорусского картофеля, которые мы выбрали, могут сопротивляться".

Хорошая урожайность стала толчком для больших планов. Целиком обеспечить себя картофелем - это минимум. В перспективе Никарагуа рассчитывает стать поставщиком соседям. Сотрудничество наших стран стратегическое, а потому открывает рынок возможностей для каждой из сторон.

Лауреано Ортега Мурильо, советник сопрезидентов Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества:

"Мы взаимодействуем с фармацевтическим сектором для того, чтобы фармпредприятия Беларуси имели возможность поставлять свою продукцию на рынок Никарагуа для защиты жизни и здоровья нашего населения. И в то же время это способствует продвижению ваших препаратов в Центральноамериканском регионе".

Почти год назад в качестве подарка никарагуанским друзьям белорусская делегация передала машину скорой помощи. Определили ее на дежурства в больницу Тикуантэпе. Размеры, оснащенность, удобство - тест-драйв пройден успешно. Теперь партнеры намерены приобрести еще сотню аналогичных автомобилей для обновления медицинского автопарка уже по всей стране.

Карлос Саенз, замминистра здравоохранения Никарагуа:

"Нас интересует оборудование для тех медицинских центров, которые правительство Никарагуа строит в республике. Например, госпиталь на Атлантическом побережье, больницу в городе Акаталь недалеко от границы с Гондурасом. Мы строим Национальный центр нейрохирургии, а также Центр трансплантологии. Все они потребуют оснащения оборудованием".

Пространство для диалога, партнерских отношений и дружбы сквозь континенты помогает создавать культурная нотка. Например, большой театр Беларуси уже не единожды покорял сцену Манагуа. И еще не раз завоюет внимание никарагуанского зрителя.

Рамон Родригез, министр культуры Никарагуа:

"Мы с энтузиазмом ждем в июле артистов Большого театра Беларуси. Надеемся и рассчитываем на то, что в этот визит группа гостей будет больше и, возможно, получится у части специалистов поработать с нашей молодежью. Еще у нас появилась задумка провести в Манагуа Дни культуры Беларуси, а в Минске Дни культуры Никарагуа. Мы смогли бы обмениваться партитурами и опытом работы на сцене".