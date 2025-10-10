Появится ли белорусский хаб в Омане и будет ли он полезен, рассказал Андрей Бугров

Вариант диверсификации оманской экономики - логистический хаб. Ранее, к слову, Оман этому уделял не так много времени, но сейчас появился интерес. Были даже разговоры на уровне Президента Беларуси Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида о каком-нибудь совместном проекте, например, создание белорусского хаба.

Уже ни для кого не является секретом, что сегодня идет борьба за рынки, особенно за рынки африканских стран, ведь там находятся колоссальные ресурсы, "и это именно то, о чем Беларусь никогда не думала". К слову, для белорусского государства с его возможностями - это хорошие рынки сбыта качественной продукции, созданной в Республике Беларусь. "Если руководители Беларуси и Омана договорятся о создании соответствующего хаба, то выиграют все - и бизнесмены двух стран, и белорусские предприятия, и белорусская экономика", - резюмировал Андрей Бугров.