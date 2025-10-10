3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Появится ли белорусский хаб в Омане и будет ли он полезен, рассказал Андрей Бугров
Вариант диверсификации оманской экономики - логистический хаб. Ранее, к слову, Оман этому уделял не так много времени, но сейчас появился интерес. Были даже разговоры на уровне Президента Беларуси Александра Лукашенко и Султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида о каком-нибудь совместном проекте, например, создание белорусского хаба.
Как может оценить логистические возможности Омана и что мы из них может получить Беларусь, объяснил в "Актуальном интервью" заместитель председателя белорусской партии "Белая Русь" Андрей Бугров.
"Для Беларуси это очень интересно, потому что территориальное расположение Омана позволяет решать несколько задач. Во-первых, возможность выйти на страны Персидского залива. Во-вторых, - на Восточную Африку", - пояснил он.
Уже ни для кого не является секретом, что сегодня идет борьба за рынки, особенно за рынки африканских стран, ведь там находятся колоссальные ресурсы, "и это именно то, о чем Беларусь никогда не думала". К слову, для белорусского государства с его возможностями - это хорошие рынки сбыта качественной продукции, созданной в Республике Беларусь. "Если руководители Беларуси и Омана договорятся о создании соответствующего хаба, то выиграют все - и бизнесмены двух стран, и белорусские предприятия, и белорусская экономика", - резюмировал Андрей Бугров.
Фото: pexels.com