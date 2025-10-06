Предложений огромное количество - Крутой о том, как развивать туризм с регионами России

Какие шаги помогут расширить туризм с регионами России, рассказал глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой в "Актуальном интервью" на телеканале "Первый информационный".

Дмитрий Крутой обратил внимание, что в России наблюдается бум внутреннего туризма. В Беларуси также этому направлению уделяется значительное внимание. Меняется организационная структура в отрасли. Повышен статус Национального агентства по туризму, которое напрямую подчиняется правительству. В программе социально-экономического развития на будущую пятилетку туризм определен одним из приоритетов. "Под это будут сформированы серьезные финансовые ресурсы", - отметил глава Администрации Президента Беларуси.

Актуальное интервью | Дмитрий Крутой Как укрепить промышленную кооперацию и экономические связи с Россией? Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси, рассказывает о развитии промышленности, мультибрендовых центрах и туристическом потенциале. - Как Беларусь справляется с вызовами недобросовестной конкуренции? - Почему авиастроение и микроэлектроника становятся ключевыми направлениями? - Какие шаги помогут увеличить товарооборот и расширить туризм с регионами России? 6 часов назад

Он считает, что работу с российскими туристами надо сделать более толковой и упорядоченной, "потому что предложений на самом деле огромное количество". Дмитрий Крутой выразил слова благодарности губернаторам российских регионов, которые поддерживают прямые авиарейсы в Беларусь.

"Это региональные деньги. У нас нет такого законодательства, мы со своей стороны не можем даже в рамках некой такой общей субсидии поучаствовать", - сказал Дмитрий Крутой и подчеркнул, что вопросы прямого авиасообщения актуальные. Все понимают важность таких рейсов и для бизнеса, и для простых людей.