Представитель Банка развития Беларуси рассказал о ключевых трендах мировой экономики через 15 лет
Заместитель председателя правления Банка развития Беларуси Дмитрий Ярошевич в программе "Актуальное интервью" поделился видением ключевых тенденций, которые сформируют глобальную экономику через 10-15 лет.
По его словам, для финансовых институтов, выдающих долгосрочные кредиты, такое прогнозирование является не абстракцией, а насущной необходимостью.
Зампредседателя уверен, что центральным элементом будущего производственного сектора станет повсеместное использование роботов, оснащенных искусственным интеллектом. Речь идет не просто об автоматизации, а о машинах, которые способны самостоятельно ставить задачи, выполнять их и контролировать качество.
"Все традиционные блага, к которым мы привыкли, останутся, однако добывать их станет проще. Человеческого труда предстоит меньше тратить", - продолжил Дмитрий Ярошевич.
Эпоха глобализации уступит место региональной фрагментации. Санкционное давление, с которым столкнулись многие страны, включая Беларусь, заставляет пересматривать подходы к экономической безопасности.
"Беларусь пострадала от санкций, наша страна просто не могла вывозить оборудование и сырье. Нужно самим думать наперед и обеспечить себя необходимыми вещами, поэтому импортозамещение не только сейчас актуально в Беларуси, а во многих странах", - отметил зампредседателя.
Одним из самых значительных демографических трендов является старение населения. Даже в Беларуси, по имеющимся данным, к 2035 году 43 % населения будут старше 50 лет. В глобальном масштабе по сравнению с 1991 годом доля взрослых людей старше этого возраста увеличится вдвое, составив более 1,1 млрд человек.
Это потребует создания новых услуг и продуктов для повзрослевшего поколения - от программ переобучения и реквалификации для тех, кто хочет сменить профессию, до развития индустрии релакса, здоровья и качественного досуга.
Природные ресурсы по-прежнему будут давать странам серьезное преимущество. Однако на первый план выйдет не сырье само по себе, а интеллект и способность людей генерировать новые идеи и нематериальные ценности.
"Когда роботы с искусственным интеллектом заменят рутинную работу, может повыситься эффективность использования ресурсов, и их не надо будет так много добывать. Тогда важным станет творческая составляющая человека, в которой, как я считаю, наша страна довольно сильна", - объяснил Дмитрий Ярошевич.
Зампредседателя подчеркнул, что, чтобы были эти точки роста, Беларусь уже сейчас должна заложить основу. В качестве ключевого примера он привел сферу исследований и разработок в области искусственного интеллекта, который все страны стараются как можно быстрее освоить, внедрить и применять.