Принят законопроект о цифровом рубле - какие возможности появятся у граждан и бизнеса

В цифру готовится уйти наш рубль. Депутаты в первом чтении приняли законопроект о цифровом белорусском рубле. Это третья форма денег в дополнение к уже существующим наличным (т. е. купюрам и монетам) и безналичным, которые находятся на картах и счетах в банках. Кроме того, 24 марта парламентарии ратифицировали международный договор и рассмотрели ряд вопросов во втором чтении.

Законопроект о цифровом рубле принят в первом чтении

Эмитентом белорусского цифрового рубля будет исключительно Национальный банк. И открывать цифровые кошельки будет тоже только регулятор. И что самое главное - общее количество денег в экономике не меняется, меняется только их форма. По своей ценности и стоимости цифровой, наличный и безналичный рубль будут абсолютно равны. Но плюс цифры в том, что каждый такой рубль можно отследить. К слову, безопасность новой формы денег будет обеспечена на высоком уровне.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Могу с уверенностью заявить, что вообще технологии распределенного реестра будут формироваться на платформе Национального банка. Это будет наша цифровая платформа, которая будет защищена от внешних рисков и угроз с учетом всех требований по кибербезопасности, по цифровой безопасности, по защите персональных данных и так далее".

По его словам, первые вопросы, которые поступают к ним, это как цифровой белорусский рубль отразится на простом бухгалтерском учете в организации. "Эти вопросы уже на текущий момент отрабатываются совместно с причастными специалистами Национального банка. Мы планируем в июле уже опытную эксплуатацию расчетов в цифровом белорусском рубле в ряде организаций. Если же говорить о гражданах, то цифровой белорусский рубль планируется к внедрению не ранее 2028 года", - рассказал Алексей Райко.

Внедрение цифрового рубля тянет за собой и организацию специальных платежных систем. Единым оператором выступит Нацбанк. Будет действовать важный принцип "Один клиент - один счет". Проценты начисляться не будут, так что это скорее не средство сбережения, а в первую очередь удобный способ расчета. Новые возможности откроются и для бизнеса, и для граждан, и конечно, для государства.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Кредитование товаров отечественного производства. И здесь очень важно, что мы, как Национальный банк, стремимся к тому, чтобы все больше и больше кредитов выделялось именно на товары отечественного производства. Но здесь очень важно идентифицировать, какой товар является отечественным, а какой товар является не отечественным. Поэтому в рамках системы смарт-контрактов мы рассчитываем, что мы сможем настроить такие правила, которые однозначно при расходовании именно кредитных средств клиента он сможет их направить только на покупку товаров у конкретных производителей, по которым мы точно знаем, что это белорусские товары".

Первый зампредседателя правления Нацбанка Беларуси отметил, что, с одной стороны, для физического лица нет преимуществ, это больше общегосударственная задача. С другой стороны, поскольку кредиты на товары отечественного производства более дешевые, соответственно гражданину выгоднее покупать белорусские товары, а банк сможет предоставить человеку эту возможность и гарантировать, что эти средства не будут направлены на импортные товары, или не будет каких-то мошеннических схем.

Ряд законопроектов во втором чтении

Законопроект о цифровом рубле сегодня самый ожидаемый, но не единственный. Парламентарии ратифицировали международный договор с Мьянмой об избежании двойного налогообложения. Во втором чтении поддержали изменения в документ о недропользовании. В приоритете как экология, так и экономия. А еще приняли корректировки в вопросы нормотворчества. Как сказали сами депутаты, это закон о том, как нужно писать законы.

Андрей Лис, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Расширение пакетного принципа разработки нормативно-правовых актов. Сейчас в рамках работы над законом одновременно будут разрабатываться проекты подзаконных нормативных актов, направленные на конкретизацию и реализацию положений закона. Например, уже сейчас в рамках работы над рассматриваемым законопроектом были подготовлены 2 проекта указа Президента о нормотворческой деятельности и о криминологической экспертизе, которые, как полагается, вступят в силу одновременно с законом".

Работа депутатов в интересах государства и общества

Еще одна новелла касается непосредственно работы парламента. На Палату представителей возлагается новая функция по контролю за реализацией принятых ею заключительных положений законов. Вообще на депутатах лежит большая ответственность во многих сферах. Нынешний созыв работает уже два года, за это время есть ощутимые результаты.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Всего за это время принято 140 законов. Работа велась в тесном взаимодействии с правительством, Советом Республики, Администрацией Президента, профильными министерствами, местными органами власти, правоприменителями. Многие вопросы изучались на местах. Проведено более 40 практико-ориентированных мероприятий, ряд выездных заседаний Совета Палаты представителей, встреч с руководством областей и парламентских чтений".