3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Продвигать белорусское: настоящее и будущее нацпродукта на внутреннем рынке обсудили в Минске
Доля продаж отечественных товаров растет. Эта тема в поле зрения не только Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 9 октября на очередном семинаре эксперты, производители, ретейлеры обсуждают настоящее и будущее национального продукта на внутреннем рынке.
Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы проводим 10-й семинар, который направлен на качественное взаимодействие наших производителей и торговой отрасли. Те вопросы, которые мы планируем сегодня рассмотреть, интересуют не только производителей торговли, но и покупателей. Для того чтобы обеспечить качественный товар на полках наших магазинов, проводим такие мероприятия".
"В частности, практически по всей продукции, особенно штучной, как кондитерка, мы сегодня представлены почти на всех маркетплейсах. И в целом задача для наших предприятий - усиливать работу в этом направлении, чтобы максимально расширить ассортимент в онлайн-сегменте, так как потребитель в целом с учетом динамичного развития мира там совершает все больше покупок", - рассказал зампредседателя концерна "Белгоспищепром" Александр Кижук.
Задача на этот год - увеличить долю продаж отечественных товаров до 63 %.