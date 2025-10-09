Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Продвигать белорусское: настоящее и будущее нацпродукта на внутреннем рынке обсудили в Минске

Доля продаж отечественных товаров растет. Эта тема в поле зрения не только Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 9 октября на очередном семинаре эксперты, производители, ретейлеры обсуждают настоящее и будущее национального продукта на внутреннем рынке.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы проводим 10-й семинар, который направлен на качественное взаимодействие наших производителей и торговой отрасли. Те вопросы, которые мы планируем сегодня рассмотреть, интересуют не только производителей торговли, но и покупателей. Для того чтобы обеспечить качественный товар на полках наших магазинов, проводим такие мероприятия".

Зампредседателя концерна "Белгоспищепром" Александр Кижук

"В частности, практически по всей продукции, особенно штучной, как кондитерка, мы сегодня представлены почти на всех маркетплейсах. И в целом задача для наших предприятий - усиливать работу в этом направлении, чтобы максимально расширить ассортимент в онлайн-сегменте, так как потребитель в целом с учетом динамичного развития мира там совершает все больше покупок", - рассказал зампредседателя концерна "Белгоспищепром" Александр Кижук.

Задача на этот год - увеличить долю продаж отечественных товаров до 63 %.

