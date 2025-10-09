Продвигать белорусское: настоящее и будущее нацпродукта на внутреннем рынке обсудили в Минске

Доля продаж отечественных товаров растет. Эта тема в поле зрения не только Министерства антимонопольного регулирования и торговли. 9 октября на очередном семинаре эксперты, производители, ретейлеры обсуждают настоящее и будущее национального продукта на внутреннем рынке.

Светлана Короткевич, замминистра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Мы проводим 10-й семинар, который направлен на качественное взаимодействие наших производителей и торговой отрасли. Те вопросы, которые мы планируем сегодня рассмотреть, интересуют не только производителей торговли, но и покупателей. Для того чтобы обеспечить качественный товар на полках наших магазинов, проводим такие мероприятия".

"В частности, практически по всей продукции, особенно штучной, как кондитерка, мы сегодня представлены почти на всех маркетплейсах. И в целом задача для наших предприятий - усиливать работу в этом направлении, чтобы максимально расширить ассортимент в онлайн-сегменте, так как потребитель в целом с учетом динамичного развития мира там совершает все больше покупок", - рассказал зампредседателя концерна "Белгоспищепром" Александр Кижук.