Проект программы соцэкономразвития на 2026-2030 годы поручено доработать до 1 ноября

Проект программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку поручено доработать до 1 ноября. Об итогах этой работы доложат главе государства. Стратегия развития должна быть максимально предметной и отражать достижение ключевых приоритетов во всех отраслях экономики.

В Беларуси создана рабочая группа по доработке программы. В ее составе - делегаты Всебелорусского народного собрания, руководители госорганов, губернаторы, главы научных и общественных организаций.

9 октября документ представили в Овальном зале Дома правительства. Депутаты также приглашены к этой работе - они могут вносить свои инициативы, чтобы затем вынести консолидированное предложение на рассмотрение рабочей группы по дошлифовке документа.

Виктор Николайкин, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей:

"То, что наработано правительством, это очень важно, и это взято за основу. Это и наше социально ориентированное государство, и наша независимость, наша экономика, сильная экономика, это конкурентоспособность нашей экономики. Это цифровизация, развитие агропромышленного комплекса, туризм и так далее. Все это мы обсуждаем. Возможны корректировки, доработка, но не революция".