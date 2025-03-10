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Профсоюзы Беларуси мониторят готовность хозяйств к весеннему севу
Федерация профсоюзов Беларуси проводит мониторинг готовности хозяйств к посевной. Техническая инспекция оценивает соблюдение законодательства об охране труда. Проверяют по ряду критериев - от состояния санитарно-бытовых помещений до готовности спецтехники.
В агрогородке Крошин в Барановичском районе уже работает техника на пашне: ведется закрытие влаги и подготовка почвы к севу.
"Практически всю технику мы подготовили, инженерная служба с этим справилась. А теперь наша первая задача - закрытие влаги. Потому что в этом году было мало дождей и снега", - объяснил главный агроном ОАО "Крошин" Василий Жолнерчук.
Сергей Конюшко, главный технический инспектор труда Брестской областной профсоюзной организации работников АПК:
"В настоящее время отраслевой профсоюз уделяет пристальное внимание обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты на весенне-полевых работах. Смотрим, как организовано горячее питание, требуем, чтобы оно производилось дважды в течение рабочего дня. Сельскохозяйственные организации Брестской области готовы к проведению весенне-полевых работ".
Мониторинг готовности хозяйств к полевым работам профсоюзы проводят круглый год. В части охраны труда особенно отслеживают проведение инструктажей, состояние санитарно-бытовых помещений, обеспечение работников спецодеждой, обувью, горячим питанием и питьевой водой.
Кроме того, акцент делается и на исправность техники, которая задействована на полях. До начала посевной кампании специалисты посетят более 1 тыс. сельхозорганизаций по всей стране.