3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Прогрессивную шкалу подоходного налога в Беларуси могут пересмотреть
Автор:Редакция news.by
Прогрессивную шкалу подоходного налога, или принцип налога для богатых, могут пересмотреть в Беларуси. Новации сейчас рассматриваются в парламенте.
В законопроекте сохранен подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога, в частности, введение третьей ставки 40 % при доходах свыше 600 тыс. белорусских рублей в год. Размер данной ставки активно обсуждается с профильной комиссией Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
При доходах до 350 тыс. рублей в год сохраняется базовая ставка 13 % (это абсолютное большинство белорусов - более 98 %). Сегодня эта ставка применяется при доходах до 220 тыс. рублей.