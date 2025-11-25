Прогрессивную шкалу подоходного налога в Беларуси могут пересмотреть

Прогрессивную шкалу подоходного налога, или принцип налога для богатых, могут пересмотреть в Беларуси. Новации сейчас рассматриваются в парламенте.

В законопроекте сохранен подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога, в частности, введение третьей ставки 40 % при доходах свыше 600 тыс. белорусских рублей в год. Размер данной ставки активно обсуждается с профильной комиссией Палаты представителей Национального собрания Беларуси.