Развитие ИИ, защита рынка и промкооперация: Петкевич о главных итогах Совета ЕЭК в Москве

Цифровая повестка в рамках ЕАЭС и развития искусственного интеллекта - в центре внимания стран Евразийского союза. Об этом говорили в Москве на заседании Совета ЕЭК. Акцент - на защите нашего потребительского рынка, чтобы не было дефицита товаров, связанного с погодными условиями и ограничениями поставок. Для этого страны готовы принимать меры регулирования в рамках таможенного пространства и искать консенсус. Также акцент на развитие промышленной кооперации в ЕАЭС.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси: "Это наше последнее заседание совета перед Евразийским межправсоветом, поэтому мы подготовили весь пакет документов для рассмотрения премьер-министрами и сформировали повестку дня, которая в Казахстане через полторы недели будет рассматриваться".

По ее словам, впервые очень много внимания на заседании было уделено вопросам цифровой повестки в рамках ЕАЭС, развития искусственного интеллекта и координации усилий стран "пятерки" в данном направлении. "Очень большой блок вопросов в связи с геополитическими условиями был посвящен защите нашего потребительского рынка, обеспечению наших граждан необходимыми товарами, чтобы не было дефицита тех или иных товаров, связанного с погодными условиями и с определенными ограничениями поставок. Для этого нужно принимать определенные меры регулирования в рамках нашего таможенного пространства. И по этим вопросам где-то мы пришли к консенсусу, приняли решения по отдельным товарным позициям. Где-то мы еще доработаем, но понимание есть, и мы примем решение так, чтобы граждане не испытывали дефицита товаров, прежде всего, продуктов питания", - сказала вице-премьер.

Значительное внимание было уделено развитию промышленной кооперации в ЕАЭС. "Мы идем в направлении дебюрократизации и развития программы промышленной кооперации с тем, чтобы финансирование промышленных проектов на нашу "пятерку", в которых будут задействованы субъекты хозяйствования нескольких стран, шло более оперативно, был более быстрый и дебюрократизированный доступ к финансовым ресурсам", - обратила внимание Наталья Петкевич.

"Очень долго, наверное, несколько месяцев, мы шли, но наконец-то согласовали новые дополнительные товарные позиции, которые смогут участвовать в госзакупках. Это очень сложный процесс, потому что идет поиск компромиссов всех стран, каждый защищает свой национальный рынок. Тем не менее, мы все-таки уже пришли к соглашению, и список товаров Евразийского союза, которые могут участвовать в госзакупках, пополнился еще рядом позиций, очень актуальных для наших стран", - отметила она.