Реальные доходы белорусов в январе-феврале выросли на 7,2 %

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2026 года выросли на 7,2 % к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает Белстат.

Как и ранее, самую большую долю в общем объеме составляет зарплата (почти 65 %). На втором месте различные трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т. д. - 23 %). Доходы от бизнеса занимают 7 %, а от собственности и прочие - почти 5 %.

Что касается номинальной начисленной средней зарплаты, по последним данным она составила 2 743 рубля.