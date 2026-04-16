Реальные доходы белорусов в январе-феврале выросли на 7,2 %
Автор:Редакция news.by
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе-феврале 2026 года выросли на 7,2 % к аналогичному прошлогоднему периоду, сообщает Белстат.
Как и ранее, самую большую долю в общем объеме составляет зарплата (почти 65 %). На втором месте различные трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и т. д. - 23 %). Доходы от бизнеса занимают 7 %, а от собственности и прочие - почти 5 %.
Что касается номинальной начисленной средней зарплаты, по последним данным она составила 2 743 рубля.
Наибольший средний заработок в Минске - 3 661 рубль. Продолжают лидировать по зарплатам работники IT-сферы: в секторе "информация и связь" ее среднее значение составило 6 159 рублей.