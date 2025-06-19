Ремонт и восстановление техники с нуля: почему агросервис важен и нужен аграриям

В областной программе Могилева по ремонту сельскохозяйственной техники обозначены все планы и графики. В Могилеве, на предприятии ОАО "Заднепровский межрайагросервис", берутся за сложный ремонт техники и за полное ее восстановление. Это предприятие по сравнению с предыдущими годами стало многопрофильным.

По словам директора ОАО "Заднепровский межрайагросервис" Олега Рудова, предприятие стало оказывать более широкий спектр услуг. Раньше занимались гарантией и поставкой запасных частей, то сейчас могут и ремонтировать технику, а местами даже дать ей вторую жизнь после капитального ремонта.

Для хозяйств капитальный ремонт - тема выгодная. Техника с такого гаража выезжает фактически новая, со свежей краской и заменой всех крупных узлов. Она сможет прослужить не один год, а по цене выходит вдвое (а то и больше) дешевле новой.

В этом агросервисе такой работы не боятся, ремонтируют и двигатели, и коробки. Чтобы не затягивать ремонт, практикуют и обмен старого двигателя на новый. Спрос на услуги здесь в последние годы заметно вырос - отсюда и произошло расширение штата практически в три раза. Кадры здесь ценят и в работе стимулируют.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df918102-5b0c-4b55-b00c-045b782529a6/conversions/a77adfa3-0e02-4608-9d9d-fa7521199e46-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df918102-5b0c-4b55-b00c-045b782529a6/conversions/a77adfa3-0e02-4608-9d9d-fa7521199e46-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df918102-5b0c-4b55-b00c-045b782529a6/conversions/a77adfa3-0e02-4608-9d9d-fa7521199e46-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df918102-5b0c-4b55-b00c-045b782529a6/conversions/a77adfa3-0e02-4608-9d9d-fa7521199e46-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Директор выписывает премии, дают и сертификаты в магазины. Зависит все от того, как работаешь, По итогам работы потом такие и премии получают. Зарплата тоже достойная, выше, чем на других предприятиях, но и работы, конечно, тоже хватает", - поделился техник-электроник ОАО "Заднепровский межрайагросервис" Евгений Волков.

Слесарь предприятия Сергей Картамышев дополнил слова Евгения и сказал, что сначала ему предоставили жилье (общежитие), а когда у него родился третий ребенок, получил квартиру недалеко от работы.

Сегодня эти трактора как раз получили новую жизнь в гаражах ОАО "Заднепровский межрайагросервис", теперь на полях Чаусского сельхозпредприятия они вносят удобрения. Фактически они стояли под забором, а сегодня помогают прилично зарабатывать "Заднепровскому агросервису", чтобы в сезон без простоев в 2025 году можно было расширить штат на несколько десятков единиц.

Мехотряды на базе "Заднепровского" работают уже несколько лет. Теперь мехотрядов насчитывается четыре. Они помогают на местах сельхозорганизаций Могилевской области в проведении любого вида работ - начиная от подготовки земли к посевной и заканчивая уборкой урожая с полей.

"В соответствии с решением правительства Беларуси выделены средства на создание дополнительных мехотрядов. В Могилевской области есть пять мехотрядов: один на базе ОАО "Управляющая компания холдинга "Агромашсервис", один - на базе ОАО "Круглянский агропромтехснаб" и три - на базе ОАО "Заднепровский межрайагросервис". Создано очень мощное формирование, которое призвано подставить плечо отстающим. Это делается для того, не упустить агросроки", - объяснил начальник управления контроля за работой агропромышленного и природоохранного комплексов Комитета государственного контроля Республики Беларусь Вячеслав Осмоловский.

Почему ОАО "Оршанский райагросервис" - незаменимый помощник

Для Орши и близлежащих районов райагросервис является незаменимым помощником. Там восстанавливают энергонасыщенные тракторы, тракторы "Кировец", почвообрабатывающие и посевные агрегаты, ремонтируют доильное оборудование. А еще являются техцентром "Гомсельмаша" и МТЗ, ведь в нем имеются в наличии запасные части.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5b53-d39a-42bf-9a9c-f1dfaf0db541/conversions/dd660378-d2f7-4965-9f4f-edc8e9e53158-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5b53-d39a-42bf-9a9c-f1dfaf0db541/conversions/dd660378-d2f7-4965-9f4f-edc8e9e53158-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5b53-d39a-42bf-9a9c-f1dfaf0db541/conversions/dd660378-d2f7-4965-9f4f-edc8e9e53158-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19cb5b53-d39a-42bf-9a9c-f1dfaf0db541/conversions/dd660378-d2f7-4965-9f4f-edc8e9e53158-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда в 2021 году пришел, здесь были убытки прошлых лет, которые составляли около 7 млн белорусских рублей. Прибыли никакой тут не было, техника была вся разукомплектована, никто ничего не смотрел. Но удалось собрать людей, сначала они приходили постепенно, помогали нам. Далее набрали водителей, слесарей, поставили им задачи. Сегодня прибыль составляет 280 тыс. белорусских рублей, и это по данным за 2025 год", - вспомнил о недавних событиях гендиректор ОАО "Оршанский райагросервис" Анатолий Михнович.

Сегодня ведут переговоры и с другими белорусскими производителями, чтобы в сезон не тратить время на поиск нужного ремкомплекта. Планы на перспективу выстроили куда более амбициозные - уже начали строить утепленную мойку, а до 2030-го нацелились на создание отдельного лакокрасочного цеха, чтобы вывести этот вид работ из мастерских. Чувствуют силы и в запуске собственного производства широкозахватных агрегатов - это поможет сэкономить и топливо, и время. Пока же просчитывают экономику так, чтобы за каждым шагом была прибыль, что немаловажно. Такого принципа придерживаются и в договорах оказания услуг.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d98122-286a-4fdb-9c58-7011b21243be/conversions/4cdd2797-22c0-4499-9e13-9549663bcac9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d98122-286a-4fdb-9c58-7011b21243be/conversions/4cdd2797-22c0-4499-9e13-9549663bcac9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d98122-286a-4fdb-9c58-7011b21243be/conversions/4cdd2797-22c0-4499-9e13-9549663bcac9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/26d98122-286a-4fdb-9c58-7011b21243be/conversions/4cdd2797-22c0-4499-9e13-9549663bcac9-xl-___webp_1920.webp 1920w

За последние годы здесь заметно улучшили и условия для людей. Сложно представить, что еще пять лет назад не хватало банально гаечных ключей. Это как раз то время, когда райагросервис отошел от технической части и направил усилия на производство сельхозпродукции. С новым руководителем предприятие вернулось к истокам - выполняют ремонты и оказывают помощь своими механизированными отрядами по проведению весенних полевых работ.