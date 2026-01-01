Рост базовой величины, минимальной зарплаты - какие изменения ждут белорусов с 1 января

Первый день года открывает новую пятилетку. Перед страной стоят амбициозные экономические планы. ВВП должен вырасти на 15,8 %, а доходы населения и вовсе более чем на 20 %.

Так, Беларусь подтверждает статус социально-ориентированного государства. Об этом говорят и новации, которые вступают в силу сегодня. Рост базовой величины, базовой ставки, минимальной зарплаты и еще целый ряд изменений.

Новый год всегда приносит что-то новое. И этот раз, конечно, не исключение. Начнем с базовой величины. Ее решено повысить до 45 рублей. Показатель важный, ведь он влияет на размер пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, а также других выплат.

А еще увеличится базовая ставка. Теперь она составляет 297 рублей. В предыдущий раз она менялась в сентябре - также повышалась. И вот очередной взлет - почти на 9 процентов. От базовой ставки напрямую зависит оплата труда работников бюджетных организаций, так что это действительно очень приятная новость.

И еще о цифрах, что идут вверх. В Беларуси выросла минимальная заработная плата. Теперь она составляет 858 рублей. Рост сразу на 132 рубля, то есть на 18 %. Согласитесь, солидная прибавка. К слову, в этом году ожидаем и ощутимый рост пенсий.

И к изменениям в других сферах. В Беларуси установили новый размер арендной платы за земельные участки, которые находятся в госсобственности. Это предусматривает указ Президента. Плата теперь приравнена к размеру земельного налога. При этом для арендаторов будут действовать налоговые льготы. Главная цель - создание равных условий для землепользователей.