Рыженков прибыл с рабочим визитом в Тоголезскую Республику

Беларусь и Того выстраивают качественно новый уровень отношений. Министр иностранных дел нашей страны прибыл с рабочим визитом в Тоголезскую Республику.

В составе белорусской делегации также представители министерств промышленности и сельского хозяйства. Передан на рассмотрение тоголезским партнерам пакет проектов отраслевых соглашений.

Максим Рыженков провел беседу с председателем Совета министров Того. В ходе встречи дипломат передал главе тоголезского правительства приглашение от Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить нашу страну. Оно было принято с благодарностью.