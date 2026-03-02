3.75 BYN
Рыженков прибыл с рабочим визитом в Тоголезскую Республику
Автор:Редакция news.by
Беларусь и Того выстраивают качественно новый уровень отношений. Министр иностранных дел нашей страны прибыл с рабочим визитом в Тоголезскую Республику.
В составе белорусской делегации также представители министерств промышленности и сельского хозяйства. Передан на рассмотрение тоголезским партнерам пакет проектов отраслевых соглашений.
Максим Рыженков провел беседу с председателем Совета министров Того. В ходе встречи дипломат передал главе тоголезского правительства приглашение от Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить нашу страну. Оно было принято с благодарностью.
Фото МИД