Израиль протестует против выступлений экстремистов в Украине

Посольство Израиля в Украине выступило с резким заявлением по поводу разгула нацизма в этой стране. Представительство официального Тель-Авива осудило недавнюю массовую акцию в центре Киева: в ее ходе участники демонстрировали пресловутый "римский салют", а также скандировали неонацистские лозунги.

Манифестацию в центре украинской столицы провела организация "Братство". Полиция, которая присутствовала там во множестве, никак течению нацистского шабаша не препятствовала.

Израиль довольно регулярно фиксирует в Украине проявления нацизма: речь о героизации гитлеровских пособников, реабилитации причастных к массовым убийствам евреев, а также о выходках современных носителей человеконенавистнических идеологий.