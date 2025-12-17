Сельхозтехника, продовольствие и отмена виз: в Москве прошел Белорусcко-африканский форум

16 декабря в Москве прошел Белорусcко-африканский форум. Среди участников - дипломаты, послы, руководители предприятий и представители бизнеса.

Сегодня Африка является очень перспективным регионом. Белорусско-африканские политические контакты активно подкрепляются экономикой. Как отмечал Президент Беларуси Александр Лукашенко, Беларусь не идет в Африку, чтобы завоевывать. Мы друзья и хотим сотрудничать с этим регионом на взаимовыгодной основе.

Беларусь может предоставить качественные продовольственные товары, промышленную и сельскохозяйственную технику, удобрения и продукцию химической промышленности. Также речь идет о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве с привлечением инвестиций и о переходе к промышленной кооперации с созданием совместных производств.

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси:

"Нацеленность на сотрудничество с африканским рынком - это конвертировать политический диалог и договоренности в экономические результаты. На форуме звучали хорошие примеры полномерного сотрудничества с Зимбабве и Нигерией по развитию сельского хозяйства данных стран. То, с чем идет Беларусь в эти страны, - это продукция машиностроения, нужная для развития сельского хозяйства, это продукция Союзного государства. Составляющая доля России в белорусской продукции - 50 % и выше. Поэтому мы идем в Африку с совместными продуктами машиностроения, которые обслуживают запросы африканских стран".