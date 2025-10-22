Сельское хозяйство против санкций: как аграрный экспорт помог Беларуси пережить сложный период

Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова в программе "Актуальное интервью" рассказала о реальном потенциале белорусской экономики.

Несмотря на пессимистичные прогнозы Всемирного банка, страна демонстрирует устойчивый рост за счет административного ресурса, экспорта сельхозпродукции и стратегических логистических хабов. Особое внимание Ирина Новикова уделяет роли Омана как перспективного центра распределения белорусских товаров в Африку, Азию и Ближний Восток.

Всемирный банк скорректировал прогноз темпов роста белорусской экономики на 2025 год до 1,9 %. Однако национальная программа социально-экономического развития закладывала минимум 4,1 %. Ирина Новикова напомнила о похожей ситуации 2016 года: при зафиксированном курсе белорусского рубля эксперты предрекали падение экспорта, но вместо этого страна зафиксировала небольшой рост.

"Это не значит, что мы сфальсифицировали цифры - их легко проверить. Это свидетельствует о включении административного ресурса, который позволил решить проблему", - подчеркнула эксперт.

Заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d769396-60d7-4458-8c25-63df7d09a6a4/conversions/af5b1d67-a94a-4b1d-9df3-52df1bad09d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d769396-60d7-4458-8c25-63df7d09a6a4/conversions/af5b1d67-a94a-4b1d-9df3-52df1bad09d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d769396-60d7-4458-8c25-63df7d09a6a4/conversions/af5b1d67-a94a-4b1d-9df3-52df1bad09d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5d769396-60d7-4458-8c25-63df7d09a6a4/conversions/af5b1d67-a94a-4b1d-9df3-52df1bad09d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ключевым фактором успеха стал быстрый рост экспорта. В 2025 году Беларусь собрала 9,5 млн тонн зерновых, кукурузы и рапса. По правилу "тонна на человека", весь излишек направляется на внешние рынки.

Беларусь находится в зоне рискованного земледелия - с морозами, затоплениями и другими вызовами, но это делает ее продукцию особенно ценной для стран с похожими проблемами.

Во внешней экономике эксперт рекомендует фокусироваться на регионах с засухами и нестабильным урожаем: Зимбабве - успешный кейс. Вместо прямого экспорта продовольствия Беларусь поставила туда сельхозтехнику и агротехнологии. За два года страна не только покрыла внутренние нужды, но и начала экспортировать продукцию.

Аналогичный подход применяется в ЮАР: поставки техники туда открывают двери в другие страны африканской интеграционной группировки. Также и с Оманом, который является идеальным хабом для белорусских продуктов. Географическое положение Омана на юге Персидского залива делает его важным стратегическим узлом.

Ирина Новикова объяснила, что от Омана грузы расходятся: одна ветка - в Африку, другая - в Юго-Восточную Азию (Индия, Вьетнам, Таиланд, Лаос, Мьянма), близость Мумбаи усиливает доступ к индийскому рынку.

Оман на карте news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80c975fe-4cf7-400a-ada7-088d4e08bdd2/conversions/41a7bfc2-dc57-46d0-95f8-9385bce7599c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80c975fe-4cf7-400a-ada7-088d4e08bdd2/conversions/41a7bfc2-dc57-46d0-95f8-9385bce7599c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80c975fe-4cf7-400a-ada7-088d4e08bdd2/conversions/41a7bfc2-dc57-46d0-95f8-9385bce7599c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/80c975fe-4cf7-400a-ada7-088d4e08bdd2/conversions/41a7bfc2-dc57-46d0-95f8-9385bce7599c-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Оман старается привлечь не только нашу страну, но и мы видим огромный потенциал", - подчеркнула эксперт.