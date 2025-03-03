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Серебряков о продукции, выпускаемой Кировским заводом: Надо повышать надежность, качество, ресурс
Беларусь и Россия вместе делают конкурентоспособные машины на мировом уровне. Таким мнением поделился гендиректор ПАО "Кировский завод", председатель правления Союза промышленников "Прогресс" Сергей Серебряков в проекте "Актуальное интервью".
Сергей Серебряков:
"Нас любят и ценят на мировых рынках. Сейчас эта ситуация, конечно, искажается торговой войной и санкциями, которые объявили нам недружественные страны. Но, в общем и целом, если этот вопрос откинуть, то мы на хорошем уровне. Значит, опыт есть".
В 2024 году Кировский завод отметил 100-летие отечественного тракторостроения. Он является родоначальником тракторостроения. "На протяжении века выпускалась эта продукция, также выпускались и другие виды продукции разного назначения. Поэтому у нас не стояла такая задача, что нам надо догонять, отставать. Нам надо было развиваться, идти вперед и честно смотреть, где мы имеем проблемы. Ведь главная проблема и критика в адрес нас - это качество. То есть надо повышать надежность, качество, ресурс", - отметил гендиректор ПАО "Кировский завод".
Сергей Серебряков сказал, что важно развивать модельный ряд всем, развивать и углублять компонентное производство, серьезно повышать качество, технологическую и культурную грамотность своих трудовых коллективов. "Год будет сложным, потому что кризисные явления налицо. Это вызвано и повышением ключевой ставки, если говорить про рынок России, которое достаточно серьезно сузило инвестиционные возможности потенциальных потребителей техники. Но это не первый сложный год, мы знаем, как работать. Поэтому я уверен в том, что мы его пройдем достойно и решим те задачи, которые перед собой ставим", - подчеркнул гендиректор.